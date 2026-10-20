Co powstanie w 700-letnim ratuszu? Mieszkańcy poznają plany

W zabytkowym, liczącym 700 lat ratuszu w Pasłęku powstanie muzeum poświęcone historii miasta i Kanału Elbląskiego. 25 listopada, podczas spotkania otwartego dla mieszkańców, przedstawiona zostanie koncepcja nowej placówki.

Przypomnijmy, że muzeum powstanie w liczącym 700 lat pasłęckim ratuszu, a swoje miejsce znajdą tu między innymi eksponaty związane z Kanałem Elbląskim. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu 2028 roku. W piwnicy ratusza będzie zaplecze muzealne: magazyny i archiwa, na piętrze sale wystawiennicze, a także pomieszczenia biurowe. Wnętrza ratusza, który mieści się przy ul. Chrobrego, zostały już częściowo wyremontowane i utworzono tam Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jest ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia korzystają za darmo. W budynku działa też Punkt Informacji Turystycznej.

Przetarg na remont i adaptację ratusza na potrzeby muzeum wygrała firma Art-Service ze Zbiczna. Umowa z nią zawarta opiewa na ponad 3,7 mln zł. Firma na realizację inwestycji ma 20 miesięcy. Władze Pasłęka zaplanowały spotkanie, na którym omówiona zostanie koncepcja nowej placówki.

- Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu, planowane prace oraz koncepcja utworzenia Muzeum w Pasłęku. Projekt obejmuje kompleksowy remont zabytkowego Ratusza Miejskiego, adaptację pomieszczeń na potrzeby muzeum oraz przygotowanie wystawy stałej, poświęconej historii Pasłęka – informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada w Urzędzie Miejskim w Pasłęku o godz. 15.