Elbląski Dzień Poezji. Czekają nagrody!

- Alternatywni nigdy nie odpuszczają. Nie mamy na razie funduszy na organizację kolejnej edycji Festiwalu Literatury WIELORZECZE, ale w zamian zaplanowaliśmy zorganizowanie Elbląskiego Dnia Poezji, który już 18 października – przekonuje i zaprasza Bogumiła Salmonowicz, prezes Stowarzyszenia Alternatywni.

Elbląski Dzień Poezji odbędzie się na przystani Grupy Wodnej, w kawiarni, w której organizatorzy zadbają o atmosferę pełną poezji i natchnienia.

– Chcemy przyciągnąć osoby, które interesują się poezją i tworzą, a także te, które chciałyby dołączyć do tego grona, ale jeszcze nie mają odwagi – mówi Bogumiła Salmonowicz.– Nasze Stowarzyszenie zaczyna się odbudowywać po okresie różnych zawirowań. Cieszymy się, że pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Małego Grantu od prezydenta Elbląga na organizację Elbląskiego Dnia Poezji, na który wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w sobotę, 18 października. Zaczniemy w południe, a skończymy późnym wieczorem.

W programie Elbląskiego Dnia Poezji znajdą się dwa spotkania autorskie z poetkami – Ulą Sikorą z Gdańska i Anetą Kamińską z Warszawy. Będzie też czas na warsztaty poetyckie, a także Turniej Jednego Wiersza (z pulą nagród 2000 zł) oraz koncert - niespodziankę.

- Aneta Kamińska to obecnie jedna z poetek najbardziej „rozrywanych” w mediach, zajmująca się przekładami poezji z i na język ukraiński. Jest autorką kilku tomów poetyckich, a także m.in. dwóch edycji wspaniałych antologii pt. „Pokój z widokiem na wojnę”. Jedna z jej książek „Autoportret z martwą naturą. Ostatnie wiersze Nazara Honczara” otrzymała w 2019 roku nominację do Nagrody NIKE - mówi Bogumiła Salmonowicz. – Druga z zaproszonych przez nas autorek – Ula Sikora – to młoda poetka, która wcześniej wielokrotnie brała udział w naszym Festiwalu Literatury WIELORZECZE, wygrywając elbląskie slamy poetyckie. Wówczas była jeszcze studentką, a teraz jest psychologiem i autorką fantastycznego debiutu poetyckiego z 2024 roku – książki pod tytułem „Trzynasty miesiąc”, która została nominowana do prestiżowych nagród literackich: Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „SILESIUS” i Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana „KOS” w Bydgoszczy. Ze względu na jej bogate doświadczenia i pasję w pracy z młodzieżą oraz zainteresowania twórczym pisaniem – poprosiłam ją również o przeprowadzenie warsztatów literackich z uczestnikami naszego wydarzenia.

Bardzo ważnym elementem Elbląskiego Dnia Poezji będzie Turniej Jednego Wiersza.

- Dla jego zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody finansowe i nie tylko, więc zachęcamy do udziału w Turnieju wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia. Wystarczy zgłosić się w trakcie imprezy lub tuż przed konkursem i przynieść jeden egzemplarz wydrukowanego wiersza własnego autorstwa (ewentualnie może to być rękopis, ale bardzo czytelny) i osobiście go przeczytać. Jurorkami tego konkursu będą nasze gościnie. W planach mamy niespodziankę - wydanie okolicznościowego zina z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami – dodaje Bogumiła Salmonowicz.

Po Turnieju, a przed ogłoszeniem werdyktu jury, czas uczestnikom wydarzenia umili koncert Gracjana Kalandyka.

Więcej na temat Elbląskiego Dnia Poezji tutaj.