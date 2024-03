Spektakl “Miś. Początek” został przyjęty do 30. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Drodzy Widzowie, to niepowtarzalna okazja, by poczuć się jak juror i sprawdzić, czy „Miś. Początek” jest ważnym głosem w kształtowaniu dzisiejszej kultury. Liczymy na Waszą obecność. Bilety na najbliższy weekend rozeszły się niczym świeże bułeczki (tu ostatnie sztuki), zapraszamy również 5-7 kwietnia (bilety do kupienia tutaj).

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Dominik Gac, Piotr Hildt, Anna Jazgarska, Szymon Kazimierczak, Andrzej Lis, Wanda Świątkowska.