Majówka na piątkę

Majówka to czas, kiedy wielu z nas marzy o krótkim wypoczynku, by oderwać się od codzienności i naładować baterie. Oto pięć naszych propozycji spędzenia wolnego czasu w bliższych i dalszych okolicach Elbląga.

Wąskim torem przez Żuławy

W majówkę na trasę wyruszą pociągi Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Pierwszy z nich odjedzie ze stacji w Stegnie Gdańskiej w środę 1 maja o godz. 8.25. Pociągi na trasie Sztutowo-Stegna-Jantar- Mikoszewo-Prawy Brzeg Wisły według wiosennego rozkładu jazdy będą kursowały w długi weekend majowy, wszystkie weekendy maja oraz codziennie od 1 do 21 czerwca 2024 roku. Tabor z lat 80. to gwarantuje również podróż w czasie i cofnięcie się do o wiele dalszego okresu, kiedy kolej na tych terenach była wykorzystywana do przewozu buraków między XIX-wiecznymi żuławskimi cukrowniami. Kolorowy pociąg pokonuje malownicze Żuławy, a my możemy podziwiać żuławskie pejzaże i architekturę z perspektywy kolejowego wagonu.

Tramwajem po Zalewie Wiślanym

Rejs z Tolkmicka do Krynicy Morskiej to zaledwie 30 minut. Tramwaj zabiera także rowery, więc to również propozycja dla tych, którzy chcą połączyć relaks z aktywnym wypoczynkiem. Szlak rowerowy po Mierzei Wiślanej na prawie całej długości posiada szutrową, utwardzoną nawierzchnię, doskonale komponującą się z naturalnymi, leśnymi klimatami wokół niej. To trasa zarówno dla turystów rowerowych z sakwami, jak i zwolenników lekkiej jazdy terenowej na popularnych gravelach. Możemy też wybrać relaks na plaży, czy spacer po Krynicy Morskiej (1 maja latarnię morską będzie można zwiedzać za złotówkę) lub poznać Mierzeję Wiślaną z perspektywy rowerowego siodełka. Do Tolkmicka wrócimy również tramwajem wodnym.

Jednodniowy wypad na Malediwy

Wybierając się na majówkę, wcale nie musimy wyjeżdżać poza granice Polski, by wypocząć nad lazurową wodą i przez moment poczuć się jak na rajskiej, egzotycznej wyspie. W godzinę dotrzemy autem nad jezioro Jasne położone w okolicy Siemian. Co jest przyczyną przyrodniczej niezwykłości tego jeziora? Jezioro Jasne prezentuje rzadko w Polsce spotykany typ jeziora oligotroficznego, czyli ubogiego w substancje odżywcze. Dodatkowo jest to jezioro o kwaśnej wodzie (pH 4.3), znajdujące się na podłożu krystalicznym, składającym się z grubych i średnio grubych ziaren piasku o miąższości powyżej 30 m. Ta gruba warstwa piasków skutecznie izoluje wody jeziora od żyźniejszych warstw gliny. Jest to jezioro, które swoimi cechami przypomina jeziora skandynawskie.

Trójkąt Lidzbarski, czyli coś dla miłośników historii

Polecamy wybrać się w okolice Ornety (niecałe 60 km od Elbląga), gdzie w leśnym otoczeniu skrywają się liczne schrony tworzące tak zwany Trójkąt Lidzbarski. To miejsce, które przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom fortyfikacji. Obecna trasa spacerowa liczy ok. 3 kilometrów i prowadzi do najlepiej zachowanych obiektów. To zaledwie wycinek całej długości linii, która powstawała w latach 1932-1937 i była pierwszym w Prusach Wschodnich systemem obronnych obiektów wojskowych. Łączna trasa liczyła aż 175 km. Teren leśne stworzyły naturalną osłonę, a łącznie zostało tu zbudowanych ponad 1000 obiektów. Cała trasa jest bardzo dobrze opisana. Tablice, które znajdują się przy każdym obiekcie, informują o ich roli oraz tym, jak zostały zbudowane.

Spacer Doliną Wałszy

Rezerwat „Dolina rzeki Wałszy”, przez który przechodzi ścieżka dydaktyczna, jest jednym z najstarszych tego typu obiektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. To pomysł na leśny spacer dla tych, którzy cenią sobie spokój i ciszę. Długość ścieżki wynosi 7 km. Rozpoczyna się pod ruinami zamku w Pieniężnie (z Elbląga ok. 50 km), biegnie przez las na południowy zachód od kapliczki Werbistów. Następnie po przejściu przez rzekę szlak prowadzi z powrotem do Pieniężna po wschodnim brzegu Wałszy. Na trasie ścieżki zlokalizowano sześć przystanków. To doskonałe miejsce na odpoczynek czy rodzinny piknik w trybie slow.

A jakie są Wasze typy na spędzenie wolnego czasu w majówkę?