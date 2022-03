Elbląski Turniej Żelaznej Pięści (Co jest grane? Odc. 3)

Kolejne "Co jest grane" przed nami, tym razem będzie miało smak sztuk walki. Nie może być inaczej, bo napiszemy o jubileuszu słynnego Tekkena 3. Na koniec oczywiście konkurs. Do dzieła!

W marcu tego roku przypada 25 rocznica wydania przez firmę Namco (aktualnie Bandai Namco Entertainment) trzeciej odsłony serii Tekken. Należy ona do gatunku fighting games, bijatyk, czyli prowadzenia walk między dwoma graczami za pośrednictwem występujących w niej postaci lub też między graczem a komputerem. Dodajmy od razu, że w kultowego Tekkena zagramy też w Arcade Classic Muzeum w Elblągu...

Historia tego cyklu sięga 1994 roku, kiedy to premierę miał wydany w wersji na automaty arcade jej protoplasta, Tekken. Jest on jedną z pierwszych produkcji tego typu na świecie powstałych w technologii 3D. Rok później ukazał się na konsoli PlayStation, dzięki czemu gra odniosła spektakularną sprzedaż miliona egzemplarzy.

Na drugą część gry sympatycy salonów gier wideo nie musieli długo czekać, gdyż w 1995 roku Tekken 2 został wydany w wersji arcade, w której wprowadzono system zbijania lub przechwytywania ciosów rywala. Rok później "dwójka" cieszyła również posiadaczy wcześniej wspomnianych konsol do gier. Spektakularna sprzedaż tego tytułu sięgająca blisko sześciu milionów egzemplarzy już niebawem została zdetronizowana... przez kolejną odsłonę tej sagi.

Turniej Tekkena 3 w Elblągu relacjonował w marcu 1999 magazyn Neo Plus. Fot. Mariusz Wierciński, elbląski kolekcjoner retro, numer z jego prywatnej kolekcji.

20 marca 1997 roku jako automat arcade debiutuje Tekken 3, być może jedna z najlepszych gier wideo wszech czasów. Dzięki rewolucyjnemu systemowi juggle umożliwiającemu graczowi zadawanie serii do 10 ciosów oraz dzięki sidestepom umożliwiającym poruszanie się po całej arenie walk, Tekken 3 ustanowił nowy rozdział w historii gier toczonych na domowych konsolach, ale przede wszystkim na automatach znajdujących się w salonach gier arcade.

- Warto dodać, że nie tylko gracze w Tokio czy Chicago mogli napawać się radością, jaką dawała gra Tekken 3 pod koniec lat 90., ale również w jednym z salonów w Elblągu. Przeszło rok po japońskiej premierze miłośnicy tego gatunku gier mogli już dzielić się wrażeniami z gry w naszym mieście – podkreśla Andrzej Krawczyński junior z Arcade Classics Muzeum.

Otóż wczesną jesienią 1998 roku w salonie urządzeń rozrywkowych w Elblągu przy ulicy Wyczółkowskiego 3 G, obecnym Arcade Classics Muzeum Elbląg, pojawił się wyczekiwany przez niemalże wszystkich klientów Tekken 3.

- Od tego dnia popularność takich serii jak Street Fighter, Mortal Kombat, Dead or Alive, czy nawet Virtua Fighter zeszła na drugi plan – wspomina Andrzej Krawczyński.

Niezwykła popularność Tekkena 3 przyczyniła się do zorganizowania pierwszego Elbląskiego Turnieju Tekkena 3, którego uczestnicy zaciekle rywalizowali o tytuł "Króla żelaznej pięści 98".

- Patronat medialny nad imprezą objęło Radio El, Telewizja Vectra El oraz niezapomniany miesięcznik NEO PLUS – podkreśla kustosz Arcade Classics Muzeum.

Zdaniem wielu fanów i krytyków gier wideo, 20 marca 1997 roku, czyli data wydania Tekkena 3, na zawsze wpisała się w kalendarium historii przemysłu rozrywkowego na świecie. Wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do Arcade Classics Muzeum Elbląg, gdzie oprócz Tekkena 3 i Tekkena 2 czeka na nich wiele klasyków gier wideo lat 90. i 80.

Jeśli natomiast byłeś uczestnikiem lub świadkiem wyjątkowej historii związanej z popkulturą automatów arcade lub innych urządzeń rozrywkowych ostatnich dekad minionego wieku, a może posiadasz jakiekolwiek przedmioty z nią związane, flippery, automaty do gier, konsole, joysticki, które zajmują tylko miejsce, napisz na adres arcadeclassics.pl@gmail.com, z chęcią wykorzystamy oferowaną nam wiedzę, również w naszym cyklu artykułów "Co jest grane?"

- A muzeum odwdzięczy się za ewentualne artefakty przekazane na jego rzecz – podkreśla Andrzej Krawczyński.

Konkurs

Zapraszamy Czytelników portElu na kolejny konkurs w ramach cyklu "Co jest grane"? Do wygrania dwie podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami. Konkurs znajdziemy tutaj.