Chór Cantata oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu zapraszają na „Elbląskie Chóralne Kolędowanie” - koncert kolęd, pastorałek oraz utworów świątecznych!

To już IV edycja koncertu podczas którego elblążanie będą mieli okazję posłuchać w repertuarze świątecznym chórów i zespołów wokalnych z Elbląga. Koncert odbędzie się w czwartek, 15 stycznia o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu przy ulicy Romualda Traugutta 91. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Cantata”. Więcej informacji na temat koncertu znajdziesz na facebooku Chóru „Cantata”:

Elbląski Chór Cantata działa przy Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki „Cantata” pod patronatem Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.