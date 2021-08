„Elbląskie Lato Kameralne” po raz drugi

Ona – smyczkująco powróciła w elbląskie strony. On – po raz pierwszy koncertował w Elblągu, ale zapewne nie ostatni. Małgorzata Wójcik (skrzypce) i Piotr Pawlak (fortepian) wystąpili w niedzielę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, w ramach „Elbląskiego Lata Kameralnego”. Muzyczny wieczór zdominowały sonaty Ludwiga van Beethovena i Césarego Francka, a kolejny koncert w ZPSM w niedzielę, 8 sierpnia.

Dla Małgorzaty Wójcik koncert w szkole muzycznej stanowił okazję do powrotu w rodzinne strony – skrzypaczka pochodzi z Elbląga i jest absolwentką ZPSM. Ukończyła też gdańską Akademię Muzyczną, a obecnie dzieli czas między Polskę i Austrię – studiuje na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu. Partnerujący jej Piotr Pawlak łączy z kolei miłość do muzyki z matematyczną pasją – jest laureatem m.in. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Z kolei niedawno zakwalifikował się do XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

W ich towarzystwie melomanów czekał sonatowy wieczór, a jako pierwsza, zabrzmiała beethovenowska „Sonata nr 5, op. 24”. Zapisała się ona w historii pod nazwą „wiosennej” z racji liryzmu i łagodnego, umiarkowanego nastroju, nie zabrakło jednak kilku mroczniejszych fragmentów. Po niej publiczność usłyszała „Sonatę A-dur na skrzypce i fortepian” Césarego Francka – dzieło belgijskiego kompozytora. Co ciekawe, Franck skomponował utwór z myślą o prezencie ślubnym dla wybitnego skrzypka, Eugène Ysaÿe’a. W tej sytuacji artysta nie miał innego wyjścia niż prawykonać sonatę na swoim weselu…

Kolejny koncert w ramach „Elbląskiego Lata Kameralnego” już 8 sierpnia, wystąpią Jakub Grzelachowski (wiolonczela) i Justyna Korpak (fortepian).

