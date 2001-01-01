UWAGA!

Elbląskie okręty w elbląskiej uczelni

Jak wyglądały okręty wybudowane przez stocznię Ferdynanda Schichaua? W Galerii Filar Sztuki w Akademii Nauk Społecznych dr Michał Glock przedstawił widokówki, zdjęcia, plany stoczniowe okrętów „made in Elbląg”. W czwartek (25 września) Michał Glock opowiadał o swojej wystawie. Zobacz zdjęcia.

Do 8 października w Galerii Filar Sztuki w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu można oglądać wystawę dr Michała Glocka „Schichau: Epoka stali. Zapomniane dziedzictwo techniczne zaklęte w ilustracji.” W czwartek (25 września) w Galerii odbyło się spotkanie z autorem.

- Cieszę się, że ta wystawa znajduje się w budynku naszej uczelni, w budynku, który ma historię kształcenia inżynierów. Już od lat 50. tych, najpierw jako filia Politechniki Gdańskiej, później Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, teraz Akademia Nauk Stosowanych – mówiła Agata Rychter, dyrektor Instytutu Politechniczego elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych na czwartkowym (25 września) spotkaniu z autorem.

Na wystawie dr Michał Glock przedstawił część swoich zbiorów związanych z okrętami i statkami wyprodukowanymi w elbląskiej części koncernu Ferdynanda Schichaua. Na ścianach widzimy m.in. torpedowce w trakcie rejsu na Renie (niemiecki cesarz zrobił w ten sposób akcję promocyjną, aby przekonać posłów do przegłosowania tzw. „drugiej ustawy morskiej”, schichauowskie plany kontrtorpedowców, a także... Okręt Rzeczpospolitej Polskiej „Kujawiak” - poniemiecki torpedowiec wyprodukowany w Elblągu. Jego historię przeczytasz tutaj.

- Ta wystawa jest pochodzą książki „Schichau, Elbląg... i okręty”. Aby książka była ciekawa potrzebne są ilustracje. I zacząłem szukać... tu znalazłem jedną, tu coś kupiłem, tu coś dostałem W pewnym momencie zorientowałem się, że mam całkiem pokaźny zbiór. I wtedy po raz pierwszy pomyślałem, żeby te widokówki pokazać – mówił Michał Glock. - W tzw. międzyczasie zbiór się powiększał. Część tych obrazków można zobaczyć w książce, ale nie wszystkie. Na tę wystawę specjalnie wybrałem okręty, które zostały wyprodukowane w elbląskiej stoczni. Około 70 proc. tego, co można tu obejrzeć, to okręty zbudowane w Elblągu.

Założeniem wystawy jest jej rozszerzanie o kolejne eksponaty. Będą one pokazywane w kolejnych miastach, w których wystawa zagości. W Elblągu można ją oglądać do 8 października. Kolejnym miastem, w którym będzie można ją oglądać (rozszerzoną o kolejne eksponaty) jest Malbork. Wiemy też, że w 2026 r. będzie można oglądać ją w Świnoujściu, rozszerzoną o promy kolejowe.

Wywiad z Michałem Glockiem o wystawie przeczytasz tutaj

  • Dobrze, że w historii miasta coś się produkowało, jest się czy chwalić. A dziś - nic. Drogą stępkę Morawieckiego pod budowę promu w Szczecinie dawno szczury zjadły. Port w Elblągu na dużym minusie, śluza po krótkim czasie się popsuła. Jakoś śluzy na świecie nie w tak ciężkich warunkach działają. Dobrze, że chwalenie się jest we krwi.
  • Czy taka wystawa byłaby możliwa w Elblągu w latach 1945 - 1990? Z całą pewnością nie. Wspomnienie wojny było zbyt silne a kontekst polityczny niesprzyjający. Co takiego wydarzyło się w ciągu minionych 35 latach, że we współczesnym Elblągu z dumą mówi się niemieckiej firmie, która produkowała zabójcze statki wojenne wspierające niemiecki militaryzm oraz ekspansjonizm, który doprowadził do największych w historii konfliktów zbrojnych. Czy to ma być wizerunek dzisiejszego Elbląga, w którym grupa osób promuje wydarzenia kojarzone z nieszczęściem milionów osób w przeszłości, mówiąc " ze te U-boty to były produkowane u nas"... Owszem były, ale czy warto być z tego dumnym i promować jako "wizytówka" dzisiejszego Elbląga?
