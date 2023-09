Elbląskie Repliki 48. FPFF w Gdyni

Już za tydzień w Kinie Światowid rusza kolejna odsłona cyklu, który promuje rodzime kino. Elbląskie Repliki 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych prosto z Gdyni odbędą się od 18 do 23 września.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej. Co roku widzowie FPFF – bardzo często jako pierwsi w Polsce – mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Elbląskie Repliki to wydarzenie, które towarzyszy Festiwalowi niemal od początku. Co roku prezentowane są wybrane filmy z różnych sekcji konkursowych, odwiedzają nas festiwalowi goście. W tym roku widzowie obejrzą 8 filmów startujących w najważniejszej sekcji festiwalu, a mianowicie w Konkursie Głównym.

Program Replik:

Poniedziałek, 18.09.

18.00 "Doppelgänger. Sobowtór”, reżyseria: Jan Holoubek, 119 min

Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70-tych i 80-tych, a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans żyje w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Bitner mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami. Obaj staną przed pytaniem dotyczącym swojej tożsamości.

Wtorek, 19.09.

18.00 "Różyczka 2", reżyseria: Jan Kidawa-Błoński, 106 min

Joanna Warczewska, córka wybitnego pisarza, jest u szczytu życiowego powodzenia. Świetnie rozwijającą się polityczną karierę i rodzinne szczęście w jednej chwili burzy zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy kobieta dostaje od losu nową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty podważające rodzinne więzi i oczerniające jej matkę. Joanna postanawia na własną rękę przeprowadzić historyczne śledztwo i rozwikłać zagadkę.

Środa, 20.09.

18.00 "Chłopi", reżyseria: DK Welchman (aka Dorota Kobiela), Hugh Welchman, 112 min

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Monumentalne dzieło Władysława Reymonta przepełnione jest kwiecistymi opisami przyrody. Film zostanie zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści.

Czwartek, 21. 09.

18.00 "Horror Story", reżyseria: Adrian Apanel, 100 min

Tomek, świeżo upieczony magister, przyjeżdża do wielkiego miasta w poszukiwaniu pracy. Marzy o szybkiej karierze, dzięki której zaimponuje dziewczynie. Z braku kasy decyduje się na wynajęcie pokoju w starej willi, zaludnionej przez gromadę ekscentrycznych lokatorów. Już pierwszej nocy orientuje się, że zamieszkał w domu rodem z horrorów. Wygląda na to, że stąd szybciej trafi do psychiatryka niż do wymarzonej korporacji…

Piątek, 22.09.

18.00 "Tyle co nic", reżyseria: Grzegorz Dębowski, 93 min

Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom, zagłosował przeciwko ich interesom. W wyrzuconym pod jego domem gnoju, znajdują się ludzkie zwłoki. Lider protestu, Jarek, jest na ustach wszystkich jako osoba najbardziej podejrzana, chociaż zmarłym jest jego najbliższy przyjaciel. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu. Jarek walczy o pamięć o swoim przyjacielu ze światem, który zapomnienie traktuje jak lekarstwo. Jednocześnie chce udowodnić, że życie żadnego człowieka nigdy nie jest warte „tyle co nic”.

Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym reżysera

20.00 "Jedna dusza", reżyseria: Łukasz Karwowski, 94 min

Jest rok 1990, kiedy na świat przychodzi Alojz. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu i przemocy sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi – żona i mali synowie. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który bezpowrotnie odmieni jej życie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.

Sobota, 23.09.

18.00 "Święto ognia", reżyseria: Kinga Dębska,

granic jego możliwości, dla drugiej ciało to więzienie. Jedna wierzy, że przed wspomnieniami uratuje ją balet. Druga obserwuje świat z balkonu z taką uwagą, że widzi i słyszy więcej. Ich ojciec ucieka do jedynego miejsca, w którym czuje, że żyje naprawdę. Każde z nich obłaskawia przeszłość i oswaja teraźniejszość. Film jest ekranizacją powieści Jakuba Małeckiego.

20.00 "Lęk", reżyseria: Sławomir Fabicki, 96 min

Opowieść o dwóch siostrach – samotnej z wyboru, odnoszącej sukcesy adwokat Małgorzacie i jej młodszej siostrze Łucji, spełnionej matce dwójki dzieci i asystentce w kancelarii Małgorzaty. Kobiety wyruszają w pierwszą od wielu lat wspólną podróż. Wkrótce okazuje się, że jedna z nich jest śmiertelnie chora, a jej celem jest Szwajcaria, gdzie możliwa jest eutanazja. Druga nie potrafi sobie z tym poradzić.

Bilety: 20 zł