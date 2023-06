Elbląskie Święto Muzyki 2023: koncerty, projekcje, warsztaty i... dużo radości!

Elbląskie Święto Muzyki to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście, które co roku przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku odbędzie się już piąta edycja tego niezwykłego festiwalu, który ma na celu wyjście z muzyką na ulice i dostarczenie radości słuchaczom.

Dzięki wsparciu osób przychylnych inicjatywie w ramach Budżetu Obywatelskiego, tegoroczne święto obfitować będzie w jeszcze więcej atrakcji. Organizatorzy liczą na szerokie grono odbiorców, które będzie mogło cieszyć się mnóstwem interesujących i kulturalnych emocji.

Program EŚM 2023 przedstawia się następująco:

Piątek, 16 czerwca:

Muzyczna Parada Uliczną (MotoParada) - Wesoły autobus, stare amerykańskie auta i motocykle. Trasa: Hala WS - Grunwaldzka - Hetmańska - 12 Lutego - Płk. Dąbka - Odrodzenia i dalej, trasa może ulec zmianie.

Sobota, 17 czerwca:

Piknik Kulturalny | Góra Chrobrego Strefa Animacji Dziecięcych (SAD) Strefa Hamaków | DJ Set Szkicologia Strefa Gastro Koncert GROOVNO | Scena Główna Koncert KLAWO | Scena GCH Koncert SKUBAS | Scena Główna



Niedziela, 18 czerwca:

Finał EŚM 2023 | Stare Miasto Prezentacje Uliczne | Strefy Strefa Animacji Dziecięcych (SAD) Warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę (SAD) Koncert dla dzieci CZEREŚNIE (SAD) Muzyczna Parada Uliczną (piesza - ulicami Starego Miasta) z udziałem Elbląskiej Orkiestry Wojskowej i artystów uczestniczących w EŚM 2023 Koncert na finalnym etapie - wystąpi VITO BAMBINO | dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego (obowiązują wejściówki) Warsztaty robienia wianków | Przystań Grupy Wodnej EŚM na wodzie (pływająca muzyka, puszczanie wianków na rzekę) | Przystań Grupy Wodnej



Elbląskie Święto Muzyki 2023 obiecuje dostarczyć niezapomnianych przeżyć i radości wszystkim uczestnikom. To wyjątkowe wydarzenie, które zachęca do odkrywania nowej muzyki, poznawania artystów i czerpania przyjemności z kulturalnych doznań. Niezależnie od preferencji muzycznych, EŚM 2023 ma wiele do zaoferowania, dlatego nie przegap okazji i dołącz do tego niepowtarzalnego święta muzyki!