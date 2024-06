Elbląskie Święto Muzyki od piątku do niedzieli. Rozrusza miasto!

Już w ten weekend (14-16 czerwca) Elbląg zamieni się w muzyczne centrum regionu dzięki Elbląskiemu Świętu Muzyki 2024. To impreza, której celem jest integracja pasjonatów, ludzi kultury, twórców i odbiorców, mieszkańców i turystów.

Elbląskie Święto Muzyki to nie tylko koncerty, ale również szeroki wachlarz atrakcji towarzyszących, które tworzą niezapomnianą atmosferę. W programie: koncerty, parady, happeningi, wystawy, strefy aktywności twórczej. Muzycznych doznań dostarczą:

- Opał

- Bartek Królik

- NOVIKA

- Skalpel

- Tomasz Makowiecki

- Spięty

Sprawdź szczegółowy program wydarzenia.

Elbląskie Święto Muzyki rozpocznie motoryzacyjna parada ulicami miasta. - Przejedziemy podobną trasą jak w zeszłym roku czyli o godz. 18:00 ruszamy z parkingu przy HSW ulicą Grunwaldzką, skręcamy w Hetmańską, płynnie przejeżdżamy przez 12 lutego i Płk Dąbka, po czym skręcamy w ul. Odrodzenia a następnie Mazurską, rondem do Browarnej, Ofiar Sprawy Elbląskiej i Stoczniową prościutko pod Bramę Targową, gdzie opuścimy nasze pojazdy i barwnym korowodem udajemy się do Muzeum.. W każdym razie - zbiórka w piątek ok. godz. 17.30 na parkingu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej. Mile widziane wszystkie dwukołowce! - piszą organizatorzy, jednocześnie prosząc kierowców o wyrozumiałość, bo parada motoryzacyjna spowoduje zapewne utrudnienia w ruchu.

Udział w wszystkich wydarzeniach Elbląskiego Święta muzyki jest bezpłatny. W sobotę w godz. 18-21 jedną z atrakcji będą bezpłatne loty balonem z Wyspy Spichrzów. Organizatorzy przygotowali 150 bezpłatnych wejściówek, które będą do odebrania podczas piątkowej muzycznej parady. Więcej szczegółów na stronie organizatora.

Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? EŚM 2024 realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg