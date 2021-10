Nagroda "Drzwi do wolności" jest przyznawana osobom zasłużonym w walce o wolność, tym, którzy " z drugiego planu" wspierali podziemie niepodległościowe i solidarnościowe. Tym tytułem został niedawno wyróżniony elblążanin, Grzegorz Wołoszczak.

Nagroda jest wręczana w ramach Festiwalu Filmowego NNW, który zakończył się 2 października.

- Laureatem Drzwi do wolności został również pan Grzegorz Wołoszczak, który działał w podziemnych strukturach „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. Przygotowywał studentów do strajków – czytamy na stronie festiwalu. - Był współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo ojca świętego podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r. Nagrodę wręczył były marszałek sejmu Marek Jurek.

Festiwal Filmowy NNW (Niepokorni – Niezłomni - Wyklęci) jest skierowany do twórców i środowisk interesujących się historią. "Festiwal prezentuje filmy kina światowego, europejskiego i polskiego ukazujące różne drogi do wolności narodów, jak i wolności indywidualnej każdego człowieka". Imprezie towarzyszą wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy czy spektakle.