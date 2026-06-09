Elblążanka debiutuje książką dla dzieci. Historia małego robota o wielkim marzeniu

Anna Gąsiorowska, pochodząca z Elbląga autorka książek dla dzieci,wydała swoją debiutancką książkę „Wielkie marzenie małej Czwórki”. Tociepła opowieść skierowana do dzieci w wieku 5–9 lat, poruszającatematy przyjaźni, odwagi, poczucia własnej wartości oraz poszukiwaniaswojego miejsca w świecie.

Autorka jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 9 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Choć obecnie mieszka w Szczecinie, podkreśla, że Elbląg zajmuje ważne miejsce w jej sercu i zawsze chętnie do niego wraca.

Bohaterem książki jest mały żółty robocik o imieniu Czwórka, który marzy o własnym domu i dziecku, które pokocha go takim, jakim jest. W realizacji tego marzenia pomagają mu przyjaciele – inne zabawki ze sklepu z zabawkami, a każda z nich ma swoje własne marzenie. Razem wyruszają w podróż pełną niebezpieczeństw i przeszkód, podczas której odkrywają, że każdy z nich jest wyjątkowy, nawet jeśli czasem sam tego nie dostrzega.

– Chciałam napisać historię, która będzie jednocześnie świetną przygodą, jak i punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem o emocjach, samoakceptacji oraz odwadze w dążeniu do realizacji własnych marzeń. Wierzę, że książki mogą nie tylko bawić, ale także budować relacje między dziećmi i rodzicami – mówi autorka.

Książka została wydana przez niewielkie, niezależne wydawnictwo Światy Równoległe, a jej powstanie było efektem współpracy z psychologiem dziecięcym oraz Meksykańską artystką.

Już na początku wakacji autorka odwiedzi Elbląg i chętnie spotka się z czytelnikami, nauczycielami, bibliotekarzami oraz dziennikarzami lokalnych mediów. Autorkę możecie znaleźć na jej koncie na Instagramie @anna_gasiorowska_autorka, gdzie na bieżąco publikuje informacje o spotkaniach z czytelnikami.

Biogram:

Anna Gąsiorowska - pochodzi z Elbląga. Od lat mieszka w Szczecinie. Mama dwójki dzieci, która od czytania im na dobranoc przeszła do tworzenia i spisywania dla nich własnych fantastycznych historii, pełnych ciepła, emocji i przygód. „Wielkie marzenie małej Czwórki” to jej debiut w krainie literatury dziecięcej.

Absolwentka kursów pisarskich. Laureatka kilku konkursów dla autorów opowiadań. Współautorka szczecińskiej antologii fantasy. Pracuje w bibliotece miejskiej, gdzie organizuje spotkania i wydarzenia dla najmłodszych czytelników.