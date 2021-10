„Elementaria” w Galerii EL

Od najbliższego czwartku w Galerii EL będzie można oglądać wystawę inspirowaną geometrią. To bowiem ta dziedzina matematyki od wieków była istotnym punktem odniesienia, inspirując przy tym architektów i artystów. Kształtowała i wciąż kształtuje gusta estetyczne ludzi na całym świecie – to co symetryczne i proporcjonalne do dziś uważane jest za piękne.

Z tej fascynacji wpływem geometrii na kulturę czerpią również Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz.

W centrum ich najnowszej wystawy stoi bowiem postać wybitnego starożytnego uczonego i filozofa Euklidesa, który ukonstytuował podwaliny klasycznej geometrii. „Elementy” to nie tylko tytuł jednej z najważniejszych książek w dziejach ludzkości, napisanych przez tego matematyka, lecz również jeden z czterech żywiołów determinujących właściwości fizyczne rzeczy, składnik, który nadaje cechę jakiejś całości. „Elementaria” w takim odczytaniu opowiadają o tym jak geometria kształtuje naszą rzeczywistość. Ta wystawa nie bez przyczyny umieszczona została w tak szczególnym miejscu – dawnej gotyckiej budowli sakralnej. W wiekach średnich to matematyka była zasadą (ratio) rządzącą systemem architektonicznym jak i pięknem. Proporcje i zasady geometrii związane z ciągami liczb w zamyśle miały prowadzić ludzi ku wyższym wartościom. Matematyka była językiem, w którym człowiek mógł porozumiewać się z wyższymi bytami. Dlatego w dawnej architekturze sakralnej możemy znaleźć tak wiele odwołań do geometrii. W tym kontekście pomyślany przez duet artystów zabieg wprowadzenia do wewnątrz galerii brył inspirowanych graficznymi interpretacjami wykresów Euklidesa,

czy powiększonych przyrządów geometrycznych, podkreśla obecne w budynku podziały i proporcje. Istotnym „elementem” wystawy jest również prezentacja na emporze obrazów z nurtu abstrakcji geometrycznej pochodzących z kolekcji MMA w Hünfeld. Wiele z pokazywanych tam prac również sięga do tego uniwersalnego języka jakim jest geometria i eksploruje wątki poruszone na wystawie. Pomiędzy pracami artystów takich jak Yahya Gaber Youssef, Max Bill czy Piet van Zon, a obiektami i instalacjami stworzonymi przez grupę not a Number formuje się twórcza synergia, w pełni obrazująca moc oddziaływania geometrii na twórczość artystyczną. Koordynator wystawy: Stanisław Małecki

Wernisaż: 07.10.2021 r. godz. 18:00

Czas trwania wystawy: 08.10-14.11.2021r.

Centrum Sztuki Galeria EL