Eliminacje rejonowe do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Uwielbiasz bawić się słowem, recytować lub śpiewać? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 10 maja. Uczestnicy mają do wyboru cztery odrębne turnieje: Recytatorski, „Wywiedzione ze Słowa”, Teatrów Jednego Aktora lub Poezji Śpiewanej.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest najstarszym i najważniejszym konkursem tego typu w kraju. Laureatami popularnego OKR-u są m.in. Janusz Gajos, Jan Englert, Artur Żmijewski, Magdalena Cielecka, Marek Kondrat czy Michał Żebrowski. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, które działa już od ponad 100 lat. Eliminacje rejonowe do 68. edycji odbędą się 10 maja 2023 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Do startu w nich zapraszamy amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych pochodzących z Elbląga, Fromborka, Tolkmicka, Młynar, Milejowa, Gronowa Elbląskiego, Markus, Rychlik, Pasłęka, Godkowa, Braniewa, Lelkowa, Płoskini, Wilcząt i Pieniężna. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10:00 w CSE „Światowid” w Elblągu na Scenie na piętrze. Na zgłoszenia wszystkich chętnych czekamy do 4 maja 2023 roku.



Turniej Recytatorski - repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, - uczestnik wykonuje prozę i utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Turniej „Wywiedzione ze Słowa” - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), - dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), - czas występu nie może przekroczyć 7 minut. Turniej Teatrów Jednego Aktora - obowiązuje przygotowanie spektaklu na podstawie dowolnego materiału literackiego (do 30 min). Turniej Poezji Śpiewanej - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, - uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, - przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są do pobrania poniżej w artykule oraz na stronie www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Konkursy. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl . Termin | 10 maja (eliminacje rejonowe), godz. 10, Miejsce | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Scena na piętrze, Więcej informacji | tel.: 55 611 20 85, e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag .

