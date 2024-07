Elkameralny Klub Książki dla młodzieży

Ogłaszamy powstanie nowego Elkameralnego Klubu Książki dla młodzieży, który spotykać się będzie w progach biblioteki głównej przy ul. św. Ducha. Na spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 12 sierpnia, o godz. 16:00. Rozmowa toczyć się będzie wokół książki „Never Never” napisanej przez duet przyjaciółek Colleen Hoover i Tarryn Fisher.

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Otwarte):

Czasem wspomnienia mogą być gorsze niż zapomnienie. Charlie i Silas są jak czyste karty. Nie wiedzą, kim są, co do siebie czują, skąd pochodzą ani co wydarzyło się wcześniej w ich życiu. Nie znają swojej przeszłości. Pomięte kartki, tajemnicze notatki i fotografie z nieznanych miejsc muszą im pomóc w odkryciu własnej tożsamości.

Ale czy można odbudować uczucia? Czy można chcieć przypomnieć sobie… że ma się krew na rękach? A jeśli prawda jest tak szokująca, że tylko zapomnienie chroni przed szaleństwem? Umysły Silasa i Charlie pełne są mrocznych tajemnic.

On zrobi wszystko, by wskrzesić wspomnienia.

Ona za wszelką cenę chce je pogrzebać.

Nigdy nie zapominaj, że to ja jako pierwszy cię pocałowałem.

Nigdy nie zapominaj, że będziesz ostatnią, którą pocałuję.

I nigdy nie przestawaj mnie kochać.

Nigdy…

Elkameralny Klub Dyskusyjny dla młodzieży, oprócz nadążania za aktualnymi trendami w zakresie literatury młodzieżowej, stawia sobie za cel odkrywanie starszych tekstów, tj. wydanych po 1900 roku. Podczas kolejnych spotkań Klubu wspólnie omówimy popularne książki, zarówno te warte polecenia, popularne od niedawna “wattpadówki” warte skomentowania, jak i starsze powieści dla młodzieży, które nie muszą kojarzyć się tylko z przestarzałym językiem i nudną dydaktyką lektur szkolnych. Dlatego oprócz współpracy z WMBP w Olsztynie, umożliwiającą realizowanie DKK, będziemy korzystać ze zbiorów zdigitalizowanych, dostępnych na polona.pl. Na spotkaniach przyjrzymy się również twórczości popularnych recenzentów z platform takich jak YouTube, Instagram i TikTok./ zaprasza moderatorka klubu Patrycja Grochowska

Po egzemplarz książki „Never Never” można zgłaszać się do Centrum Obsługi Czytelnika w budynku Biblioteki Elbląskiej na ul. św. Ducha.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32