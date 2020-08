EOK inauguruje sezon artystyczny

Świat online światem online, ale Elbląska Orkiestra Kameralna najlepiej czuje się w bezpośrednim towarzystwie swoich melomanów. Dlatego wrzesień to kolejne spotkania orkiestry z miłośnikami muzyki wszelakiej. I to od razu dwa – 13 września EOK zainauguruje sezon artystyczny pod batutą Alexandra Humali. Z kolei tydzień później Orkiestra zaprosi publiczność na muzyczną ucztę śladami Mozarta, Beethovena i innych klasyków.

Już 13 września elblążanie będą mogli podziwiać w artystycznej akcji dyrygenta „o ogromnej wrażliwości, który łączy osadzenie w rosyjskiej tradycji muzycznej ze znajomością muzyki i kultury europejskiej”. Dzięki niemu i EOK przekonamy się, że miłość nie wyklucza ani nikogo, ani niczego, słuchając „Verklärte nacht” Arnolda Schoenberga. Spod smyczków popłyną również „Lonely angel” Peterisa Vasksa oraz „Symfonia na kotły i orkiestrę smyczkową” Edvarda Mirzoyana.

Z kolei 20 września, za sprawą muzyków oraz Ludwiga van Beethovena, zagłębimy się w świat mitów – spod smyczków popłynie bowiem uwertura do baletu „Twory Prometeusza”. Wiedeńskiego klasyka kojarzymy przede wszystkim z muzyką fortepianową i symfoniczną, ale przecież nic, co muzyczne, nie było mu obce. Do tego m.in. mozartowski „Koncert na skrzypce i orkiestrę nr 5 A-dur KV 219” oraz „Symfonia nr 12 na orkiestrę smyczkową” Dmitrija Smolsky’ego.

Wszystkie koncerty odbędą się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

13.09.2020, niedziela, 18:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Alexander Humala – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

E. Mirzoyan – Symfonia na kotły i orkiestrę smyczkową

A.Schoenberg - Verklärte nacht

P. Vasks – Lonely angel

Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy)

20.09.2020, niedziela, 18:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Ludmiła Kachan – dyrygent

Roman Nichyparuk - skrzypce

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

L. van Beethoven – Uwertura do baletu „Twory Prometeusza” (op. 43)

W. A. Mozart – Koncert na skrzypce i orkiestrę nr 5 A-dur KV 219

D. Smolsky – Symfonia nr 12 na orkiestrę smyczkową

Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny

