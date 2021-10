EOK przygotowuje się do świąt

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już 11 grudnia EOK zaprosi melomanów z Elbląga i spoza Elbląga na spotkanie z najpiękniejszymi piosenkami świątecznymi. Zarówno tymi, które co roku brzmią w radiu i telewizji, jak i tymi, które pozostają nieco w cieniu. EOK wydobędzie je, wraz z Karoliną Leszko (wokalistka) i zespołem Ariela Ludwiczaka (dyrygent) na scenę i to nawet dwukrotnie – o godzinie 16. i 19. Grzech nie posłuchać!

Karolina Leszko to rodowita krakuska, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki programom „The Voice of Poland” oraz „Must be the music”. Ceniona jako interpretatorka muzyki Marka Grechuty – wielokrotnie koncertowała z zespołem Anawa, zajęła też I miejsce w konkursie Korowód podczas Grechuta Festival 2009. Na scenie występowała m.in. z Hanną Banaszak, Justyną Steczkowską, Stanisławem Soyką oraz Jackiem Wójcickim. Z kolei Ariel Ludwiczak ma w dorobku współpracę m.in. z Alicją Węgorzewską, Gabą Kulką, Andrzej Jagodziński Trio, Marcinem Wyrostkiem, Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Akademicką Orkiestrą Symfoniczną. Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 11.12.2021, sobota, 16:00 i 19:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Ariel Ludwiczak – dyrygent, wraz z zespołem Karolina Leszko - wokalistka Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Najpiękniejsze piosenki świąteczne Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 70 zł (normalny), 60 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl. Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert. Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

