EOK smyczkuje online

Z jakimi dźwiękami zmierzyłby się Antonio Vivaldi, gdyby jakimś cudem zawitał na Żuławy? Które rejony Elbląga przemierzałby, gdyby mógł, Wolfgang Amadeusz Mozart? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Elbląska Orkiestra Kameralna rusza z cyklem “Elbląg pod batutą”. Do tego koncerty online z EOK i Janem Miłoszem Zarzyckim w roli głównej - spod smyczków popłyną m.in. dzieła Holsta, Mozarta i Dworzaka. To propozycje instytucji na najbliższe tygodnie.

Z uwagi na drugą falę koronawirusa i wprowadzone obostrzenia EOK i Jan Zarzycki nie mogli się spotkać z melomanami w sali koncertowej. Orkiestra nie zostawia jednak słuchaczy w muzycznej potrzebie i pod batutą dyrygenta zrealizuje 2 koncerty online, które zostaną bezpłatnie udostępnione na jej profilu facebookowym. Program? M.in. utwory spod pióra Gustawa Holsta, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Antoniego Dworzaka. Kompozytorów z różnych krajów i różnych epok, ale wywodzących się z najwyższej kulturalnej półki. A to dopiero początek... Ponadto, w ramach cyklu “Elbląg pod batutą” orkiestrowe social media opanują grafiki ukazujące wybitnych kompozytorów na tle elbląskich zabytków i miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. Katedra św. Mikołaja albo Bażantarnia z Mozartem, Wieniawskim czy Mendelssohnem? Dlaczego nie, a dodatkowo każda grafika zostanie uzupełniona o opis życia dawnego Elbląga w czasach danego kompozytora. Niebawem dowiemy się, z jakimi elbląskimi artystami mógłby wejść w muzyczne szranki choćby Wieniawski.

