EOK w pełni brzmienia – inauguracja 20. sezonu artystycznego
Przed nami wyjątkowy wieczór, który otworzy jubileuszowy, 20. sezon artystyczny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. To będzie muzyczne święto dwóch dekad wspólnych spotkań, emocji i niezwykłych koncertów.
Na scenie z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpi niesamowita Zofia Olesik. Młoda skrzypaczka w listopadzie 2025 roku wygrała XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego. Dzięki tej wygranej Zofia Olesik zakwalifikowała się do udziału w 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Koncert w Elblągu poprowadzi maestro Sergey Simakov. W programie znajdą się dzieła wielkich mistrzów: Uwertura do „Stworzenia Prometeusza” Ludwiga van Beethovena, II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego oraz pełna włoskiego temperamentu IV Symfonia A-dur „Włoska” Felixa Mendelssohna. Trzy muzyczne światy i jeden wyjątkowy wieczór, którym rozpoczniemy kolejny rozdział historii EOK. Świętujmy razem 20. sezon – w pełni brzmienia!
13.09.2026, niedziela, 18:00
EOK w pełni brzmienia – inauguracja 20. sezonu artystycznego
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
Wykonawcy:
Zofia Olesik - skrzypce
Sergey Simakov – dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna
W programie:*
Ludwig van Beethoven - Uwertura do baletu „Twory Prometeusza" op. 43
Henryk Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
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Felix Mendelssohn - IV symfonia A-dur op. 90 "Włoska"