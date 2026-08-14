Przed nami wyjątkowy wieczór, który otworzy jubileuszowy, 20. sezon artystyczny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. To będzie muzyczne święto dwóch dekad wspólnych spotkań, emocji i niezwykłych koncertów.

Na scenie z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpi niesamowita Zofia Olesik. Młoda skrzypaczka w listopadzie 2025 roku wygrała XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego. Dzięki tej wygranej Zofia Olesik zakwalifikowała się do udziału w 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Koncert w Elblągu poprowadzi maestro Sergey Simakov. W programie znajdą się dzieła wielkich mistrzów: Uwertura do „Stworzenia Prometeusza” Ludwiga van Beethovena, II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego oraz pełna włoskiego temperamentu IV Symfonia A-dur „Włoska” Felixa Mendelssohna. Trzy muzyczne światy i jeden wyjątkowy wieczór, którym rozpoczniemy kolejny rozdział historii EOK. Świętujmy razem 20. sezon – w pełni brzmienia!

13.09.2026, niedziela, 18:00

EOK w pełni brzmienia – inauguracja 20. sezonu artystycznego

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Zofia Olesik - skrzypce

Sergey Simakov – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie:*

Ludwig van Beethoven - Uwertura do baletu „Twory Prometeusza" op. 43

Henryk Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

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Felix Mendelssohn - IV symfonia A-dur op. 90 "Włoska"