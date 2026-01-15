Ferie w muzeum

Ferie zimowe w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu to czas pełen zabawy i kreatywności! Przygotowaliśmy różnorodne zajęcia, które łączą edukacje z zabawą i twórczością. To wyjątkowa okazja, aby w przyjaznej atmosferze odkrywać historię, poznawać dawne tradycje czy rozwijać swoje pasje artystyczne.

Ze względu na zapisy półkolonii, na czas ferii dla dzieci indywidualnych z opiekunami wyznaczyliśmy 3 dni warsztatów.

Harmonogram zajęć:

I tydzień ferii: (godz.10.00-12.00) Budynek Gimnazjum

21.01.2026 (środa)– Prezenty dla Babci i Dziadka (robienie zapachowych mydełek)

23.01.2026 (piątek) –Hnefatafl- strategiczna gra wikingów

II tydzień ferii: (godz.10.00-12.00) Budynek Gimnazjum

30.01.2026 – Warsztaty tkackie

Opis warsztatów:

Warsztaty mydlarskie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Podczas których własnoręcznie wykonają kolorowe i pachnące mydełka dla Babci i Dziadka. Uczestnicy wybiorą kształty, kolory i zapachy, a gotowe mydełka pięknie zapakują, tworząc wyjątkowy, własnoręcznie wykonany prezent prosto z serca. To doskonała okazja do twórczej zabawy i sprawienia radości najbliższym.

Hnefatafl - strategiczna gra wikingów

Poznamy ulubioną grę wikingów, która nie była tylko grą, ale także formą treningu strategicznego, rozwijającą zdolność przewidywania ruchów przeciwnika.

Warsztaty tkackie dla dzieci- Podczas warsztatów poznamy historię tkactwa, dowiemy się jakich narzędzi używano dawniej do tworzenia tkanin. Uczestnicy przygotują własne krosna i będą tworzyć kolorowe wełniane makatki.

Wszystkie aktywności będą odbywać się w godzinach 10:00 - 12:00, koszt zajęć to 20 zł.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia pod numerem telefonu: 55 232 72 73 wew. 24 oraz zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronie internetowej https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.