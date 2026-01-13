Ferie z Biblioteką Pedagogiczną

Jeśli szukacie pomysłów na to, jak ciekawie spędzić pierwszy tydzień ferii zimowych, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu ma kilka propozycji. Przygotowaliśmy otwartą ofertę zajęć – bez zapisów, z której mogą skorzystać dzieci, młodzież, dorośli oraz rodzice z dziećmi.

Wśród naszych propozycji znalazły się gogle VR, klocki LEGO, roboty edukacyjne i gry planszowe. To okazja do wspólnej zabawy, poznawania nowych technologii i spędzania czasu w przyjaznej, bibliotecznej atmosferze.

Planszówki w czytelni

Spotkania z grami planszowymi to propozycja dla wszystkich – od 15 do 100 lat – zarówno dla doświadczonych graczy, jak i tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił. W programie m.in. Rummikub, Scrabble, Tabu, Dobble, Kalambury oraz wiele innych tytułów. Zasady gier zawsze wyjaśniamy na miejscu.

Termin: od poniedziałku do piątku, 12.00–15.00

Miejsce: czytelnia, I piętro

Gogle VR

W czasie ferii będzie można zanurzyć się w wirtualnych światach z wykorzystaniem gogli VR. To okazja do poznania edukacyjnych i rozrywkowych aktywności, które rozwijają wyobraźnię i ciekawość nowych technologii – zarówno dla młodszych, jak i starszych uczniów.

Termin: od poniedziałku do piątku, 10.00–12.00

Miejsce: WWE, I piętro

Klocki LEGO

Zajęcia z klockami LEGO to przestrzeń do swobodnego budowania i wspólnego tworzenia. Uczestnicy będą konstruować własne projekty, ćwiczyć logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną, pracując indywidualnie i w grupie.

Termin: od poniedziałku do piątku, 10:00 – 12:00

Miejsce: WWE, I piętro

Programowanie z robotami

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6–10 lat, podczas których bajkowe historie łączą się z pierwszymi krokami w programowaniu. Praca z robotami Dash i Dot na macie 10×10 pozwala rozwijać logiczne myślenie, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów w formie zabawy.

Termin: od poniedziałku do piątku, 10:00 – 12:00

Miejsce: wypożyczalnia, parter

Wszystkie zajęcia są otwarte i bezpłatne – bez zapisów, wystarczy przyjść i dołączyć w wybranym momencie. Zapewniamy sprzęt i materiały oraz przyjazną przestrzeń do wspólnej zabawy i odkrywania nowych pomysłów na ferie.