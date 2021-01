Ferie z Elbląską Orkiestrą Kameralną

fot. arch. EOK

Tegoroczne ferie są inne niż zwykle, ale i tak można je spędzić koncertowo. Zatroszczyła się o to Elbląska Orkiestra Kameralna, która zaprosiła w poniedziałek, za pośrednictwem swojego Facebooka, małych melomanów do świat skrzypiec, altówek, wiolonczel oraz kontrabasu. I choć ten ostatni narzekał na swoją wielkość – „Mam dwa metry, z takim wzrostem, życie wcale nie jest proste” – 2 koncerty dla dzieci przyniosły śmiechu co niemiara.

Podczas audycji najmłodsi mieli okazję poznać budowę instrumentów smyczkowych, dowiedzieliśmy się też m.in., czym jest „piano”, „forte” i co je różni. Te zagadnienia, przy udziale kameralistów, objaśniała altowiolistka Orkiestry, Aleksandra Ostrowska, która poprowadziła koncerty. Choć dominowała muzyka, nie zabrakło też poezji - usłyszeliśmy wiersze Wandy Chotomskiej o wiolonczeli czy kontrabasie. Clue programu były oczywiście piosenki – z jednej strony wysłuchaliśmy melodii przywodzących na myśl Różową Panterę albo Pszczółkę Maję, z drugiej w Ratuszu Staromiejskim zabrzmiała „Zima” Antonio Vivaldiego. Kolejne koncerty familijne niebawem. Link do audycji. Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. EOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze



Tomasz Czapla, Elbląska Orkiestra Kameralna