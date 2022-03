Festiwal wartościowego słowa i dobrej muzyki

Fot. Michał Skroboszewski (archiwum portEl)

Już w sobotę (19 marca), rozpocznie się XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Festiwal niezmiennie jest połączeniem, można wręcz powiedzieć swoistą fuzją wartościowego słowa i naprawdę dobrej muzyki. Doceniają to uczestnicy, którzy bardzo licznie zgłosili się do tegorocznej edycji. Ich zmagania oceniać będzie znamienite jury.

Sobota (19 marca), poświęcona będzie zmaganiom uczestników w dziedzinie recytacji i piosenki artystycznej. Występy oceniać będzie jury, w skład którego w tym roku wchodzą Monika Kowalczyk – Kogut, Jarosław Wasik oraz Krzysztof Ogłoza. Spośród ponad 40 uczestników wyłonieni zostaną najlepsi, którzy wystąpią podczas niedzielnego Koncertu Laureatów, który uświetniony zostanie występem Michała Bajora. Początek koncertu o 17:00. Prezentujemy skład jury, który oceniać będzie uczestników XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”: Monika Kowalczyk – Kogut Teatrolog, animator kultury i instruktor teatralny. Absolwentka wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, animacji kultury na UMCS w Lublinie, a także podyplomowych studiów emisji głosu na UMCS w Lublinie oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Ma na swoim koncie główne nagrody w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, zdobywane w latach 1997-2007 oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy teatralnej i recytatorskiej w domach i ośrodkach kultury. Działa w organizacjach pozarządowych, prowadzi miejsce dla książek zapomnianych – Dom Spokojnej Książki w Rżuchowie. Jarosław Wasik Ukończył Studium Wokalne w Gliwicach, Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Opolskim i Studia Doktoranckie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Laureat koncertu "Debiuty" KFPP Opole '94, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Olsztyńskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" i wielu innych festiwali. Dwukrotnie otrzymał "Lirę Orfeusza" – Główną Nagrodę Centralnych Eliminacji OKR (kat. poezja śpiewana). Wydał cztery autorskie płyty: "Nastroje", "Zielony z niebieskim", "Fabryka nastrojów" i "Nie dotykaj". Od 2000 r. jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a od 2017 r. Rady Artystycznej Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od 2013 r. dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Krzysztof Ogłoza Aktor, pedagog. Obecnie wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia z „pracy nad rolą” i " elementarne zadania aktorskie. Doświadczenia pedagogiczne rozpoczął na warszawskiej Akademii Teatralnej w 2005 roku jako asystent prof. Jarosława Gajewskiego, później prof. Wieniamina Filsztyńskiego (wykładowca metody Stanisławskiego w petersburskiej Akademii Sztuki Teatralnej), a także prof. Violetty Bashanovej. Od 2011 roku prowadził samodzielne zajęcia w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, gdzie w 2015 roku wyreżyserował spektakl dyplomowy „Zimne dziecko” Mariusa von Mayenburga. W latach 2014-16 był związany ze szkołą aktorską Romy Gąsiorowskiej aktoRstudio. Był także pedagogiem w Studiu Teatralnym przy Teatrze Baza w Warszawie. Specjalizuje się w pracy nad interpretacją tekstu, piosenki, pracą nad rolą i elementarnymi zadaniami aktorskimi. Od 2007 roku prowadzi warsztaty teatralne, a także udziela się jako juror na licznych ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych. Został odznaczony przez Rektora Akademii Teatralnej Nagrodą im. Prokuratorskich "za twórcze osiągnięcia i podtrzymywanie etosu artysty”, a w 2014 r otrzymał „Medal Komisji i Edukacji Narodowej ” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Kulminacyjnym punktem XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” będzie koncert Michała Bajora. Tym razem artysta postanowił przemieszać swoje muzyczno włosko-francuskie fascynacje, które w większości pierwszy raz nagrał na płycie i zbudował z nich koncert. To bardzo zróżnicowany recital, od przejmującej “Je suis malade” Dalidy, przez kolorowe “Couleur cafe” Gainsburga , czy roztańczone “Quando, quando”, aż po dramatyczny “Hymn miłości “Edith Piaf. Piosenki w świetnych, większości nowych tłumaczeniach Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi. W stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego i z udziałem wspaniałych muzyków. Miejsce: Duża Sala Kina Światowid 20 marca (niedziela) 2022 r., godz. 17:00 Bilety w cenie: 100 zł Bilety można nabyć: -> online -> w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 -> w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Patronem medialnym Festiwalu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

