Festiwal, wbrew nazwie, na poziomie

Instytucje kulturalne stopniowo wracają do "stacjonarnej" działalności i mimo tego, że pandemia trwa, widać pewne ożywienie jeśli chodzi o różnego rodzaju imprezy. Nie umilkły jeszcze echa Elbląskiego Święta Muzyki, a już w najbliższy weekend czeka nas III Festiwal Filmów Poniżej Poziomu organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? i Centrum Sztuki Galerię EL.

O wydarzeniu opowiada Wojciech Minkiewicz z CSG EL. Na początek: gra miejska.

- Fotogra Miejska TU. Elbląg to kontynuacja pierwszej organizowanej przez nas imprezy tego typu w 2018 r. – zaznacza. - W skrócie polega to na tym, że każdy, kto ma jakiś przyrząd do robienia zdjęć, choćby w telefonie, zgłasza się do Galerii EL w piątek 26.06 przed godz. 16. Tam otrzymuje folder, w którym znajduje się 10 konkretnych zagadnień i jedno dodatkowe. Chodzi o to, aby w ciągu pięciu godzin zrobić 10-11 zdjęć stanowiących interpretację tych tematów. Jury będzie zwracać uwagę także na technikę, ale tak jak w przypadku filmowej części, liczyć się będzie przede wszystkim pomysł – zaznacza. - Po zrobieniu zdjęć zgrywamy je "w naszej bazie" w galerii, po czym oceni je trzyosobowe jury składające się z pasjonatów fotografii Stowarzyszenia Kulturalnego Co jest? Werdykt zostanie ogłoszony następnego dnia podczas festiwalu filmowego, a zwycięzca otrzyma nagrodę: 500 zł. To pewien zastrzyk gotówki, który nie wymaga dużego wysiłku, a kreatywności. W zeszłym roku brało w tym udział 26 fotografów, mam nadzieję, że w tym roku nie będzie ich mniej – mówi Wojciech Minkiewicz. Dodaje, że zaplanowane tematy są dosyć ciekawe, więc pole do popisu będzie niemałe. - Bardzo lubimy patrzeć, jak ludzie widzą nasze miasto i jak niektóre zagadnienia interpretują przewrotnie, zupełnie inaczej, niż wcześniej oczekiwaliśmy – przyznaje.

To jeśli chodzi o część "fotograficzną". Jak będzie wyglądał filmowy aspekt wydarzenia? Pracownik Centrum Sztuki Galerii EL zaznacza, że sam Festiwal Filmów Poniżej Poziomu opiera się na krótkich formach. - Tradycją i niezmienną częścią regulaminu wydarzenia jest to, by film trwał nie krócej niż minutę i nie dłużej niż trzy – zaznacza. - Nie chodzi tu o długie produkcje, tym bardziej, że impreza jest skierowana do, nazwijmy to, „przeciętnego” użytkownika współczesnej technologii. Tutaj nie chodzi o czas trwania nagrania, ale o to, by mieć ciekawy pomysł. W przypadku filmów również będzie oceniana przede wszystkim inwencja twórcza, a dopiero potem walory techniczne – zaznacza.

Warto dodać, że wśród członków jury Festiwalu Filmów Poniżej Poziomu będzie m. in. Abelard Giza, znany stand-uper, komik i autor tekstów.

- Powiem to bez przesady, że Abelard Giza to nasz przyjaciel: lubimy się z nim, mieliśmy z nim do czynienia już wielokrotnie i dlatego zaproponowaliśmy mu udział w charakterze jurora – mówi Wojciech Minkiewicz. - Ucieszył się, twierdząc, że pomysł jest fajny. My też się ucieszyliśmy, bo to na pewno wzmacnia „medialność” festiwalu. Z drugiej strony ze względu na obecną sytuację (związaną z pandemią – dop. red.) nie zależy nam na tłumach, bardziej chcemy przyciągnąć osoby zainteresowane tematem. Dlatego chcę podkreślić: udział w Festiwalu Filmów Poniżej Poziomu to nie jest udział w stand-upie Abelarda Gizy. Jasne, Abelard to człowiek z poczuciem humoru i pewnie będzie to widać w jego wypowiedziach podczas wydarzenia, jednak miejmy świadomość, że ten festiwal to nie jego program. Abelard Giza będzie naszym gościem, będzie jurorem, ale skupimy się na ocenie filmów i na samym festiwalu – podkreśla.

Wojciech Minkiewicz zaznacza, że zdjęcia zrobione w ramach gry miejskiej będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych: na facebookowym profilu organizatorów, czyli Stowarzyszenia Kulturalnego Co jest? Z kolei filmy będzie można zobaczyć na stronie youtube'owej stowarzyszenia. - Tak było w poprzedniej edycji, tak będzie i tym razem – mówi. - Samo wydarzenie doczeka się też relacji w internecie, nie w ramach transmisji online, ale w postaci filmu już po zakończeniu festiwalu.

Fotogra odbędzie się w piątek 26 czerwca w godz. 16-21, pokaz festiwalowych filmów przypada na sobotę 27 czerwca (o godz. 20 w Galerii EL). Więcej informacji o nadchodzącym wydarzeniu można znaleźć tutaj.