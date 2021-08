Festiwalowy wrzesień w kinie Światowid

Wrzesień będzie obfitował w szereg wydarzeń w Kinie Światowid. Już teraz warto zaplanować sobie czas na jesienne popołudnia.

Po wakacyjnej przerwie widzowie mogą się szykować na moc atrakcji filmowych. Oprócz wyczekiwanych premier (takich jak m.in. „Teściowie”, „Psi Patrol” czy „Żeby nie było śladów”) w repertuarze znajdą się liczne propozycje festiwalowe.

Na początek Kino Samochodowe

Kino Samochodowe zbiega się z końcem wakacji i projekcji plenerowych. W sobotę 4 września o godzinie 20:00 rozpocznie się seans filmu „Niewesołe miasteczko”. Natomiast już od godziny 16 do 19:00 wszyscy miłośnicy starych polskich aut mogą wziąć udział w mini pikniku samochodowym przygotowanym przez Elbląskie Klasyki.

Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

Ten festiwal od szesnastu lat łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową i konsekwentnie udowadnia, że „życie można zacząć wiele razy”. Kino Światowid po raz kolejny znalazło się w gronie instytucji, które są częścią tego projektu. Od 8 do 9 września widzowie mogą obejrzeć wybrane produkcje, prezentowane w sekcjach konkursowych. W programie znajdą się zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Co istotne wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Weekend z Millennium Docs Against Gravity

Ta impreza jest doskonale znana wszystkim entuzjastom kina dokumentalnego. Festiwal co roku odbywa się w kilkunastu miastach w Polsce. W Elblągu – w ramach weekendowych projekcji. W programie znajdą się znakomite filmy poruszające najróżniejsze tematy. Od biograficznych historii – Michaiła Gorbaczowa, Björna Andresena czy Valerie Taylor. Przez wzruszającą opowieść o psach zamieszkujących Stambuł. Po opowieść o Polakach w pandemicznej rzeczywistości oraz mieszkańcach pewnego domu spokojnej starości. Festiwal rozpocznie się 10 i zakończy 12 września.

Retrospekcja WAMA Film Festival

Największy festiwal w naszym województwie ma swoją wyjazdową odsłonę w ramach Retrospekcii. Od 15 do 16 września, widzowie obejrzą filmy laureatów ubiegłorocznej edycji. Pełnometrażową „Nadzieję” oraz 3 znakomite krótkometrażówki – „Noamia”, „"We have one heart", „Dalej jest dzień”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Elbląskie Repliki 46. FPFF w Gdyni

To wydarzenie, to prawdziwe święto polskiego kina. Repliki od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród elblążanek i elblążan. W tym roku program jest niezwykle bogaty. Od 20 do 25 września widzowie Kina Światowid zobaczą przedpremierowe seanse filmów takich jak „Bo we mnie jest seks”, „Wszystkie nasze strachy”, „Lokatorka”, „Moje wspaniałe życie” czy „Śmierć Zygielbojma”. Ponadto Repliki zbiegną się z premierowymi projekcjami produkcji – „Najmro. Kocha. Kradnie. Szanuje” oraz „Żeby nie było śladów”. Co więcej, odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu „Zupa nic” a po nim spotkanie z reżyserką – Kingą Dębską.

Festiwal Filmowy Kino Dzieci

Na zakończenie wrześniowego, festiwalowego szaleństwa prawdziwa gratka dla najmłodszych widzów. Wyczekiwany Festiwal Filmowy Kino Dzieci. To unikalne wydarzenie, podczas którego prezentowane są filmy skierowane do dzieci, ale także do rodziców. Jak co roku widzowie w Elblągu dołączy do grona wielkiego jury, które przyzna Nagrodę Publiczności. Pierwsze seanse już 25 i 26 września.

Harmonogram w skrócie:

4 września godz. 20:00 Kino Samochodowe – film „Niewesołe miasteczko” (seans biletowany)

8-9 września Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja” (wstęp bezpłatny)

10-12 września Weekend z Millennium Docs Against Gravity (seanse biletowane)

15-16 września Retrospekcja WAMA Film Festival (wstęp bezpłatny)

20-25 września Elbląskie Repliki 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (seanse biletowane)

25 września -3 września Festiwal Filmowy Kino Dzieci (seanse biletowane)