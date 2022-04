Festiwalu Folkloru „Bursztynowe korale”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza w dniach 21-22 maja na Festiwal Folkloru „Bursztynowe korale”. Zapraszamy do udziału zespoły śpiewacze, kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, a także zespoły tańca ludowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja Zapraszamy!

Zespoły zaprezentują się publiczności i staną do artystycznej rywalizacji. Festiwal będzie niepowtarzalną okazją do spotkania z kulturą ludową, która będzie prezentowana za pomocą tańca i muzyki. Dla samych zespołów impreza będzie przestrzenią do zaprezentowania dawnych tradycji, obrzędów, pieśni i muzyki.

- Elbląg przez szereg lat był gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Krajów Nadbałtyckich „Kolia Bałtyku”. Później do 2009 roku odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Euroregionu Bałtyk. Chcemy powrócić do tradycji i stąd pomysł na ponowną organizację festiwalu promującego dziedzictwo kulturowe i folklor Polski. Festiwal to sposób na przybliżenie i popularyzację kultury ludowej wśród elblążan, a także możliwość integracji środowisk folklorystycznych – zapowiadają organizatorzy.

Pierwszego dnia odbędzie się Turniej Tańców Regionalnych w formie towarzyskiej i realizowany będzie w czterech kategoriach. Młodzi tancerze podzieleni na kategorie wiekowe i klasy taneczne zaprezentują się w kujawiaku, oberku czy krakowiaku. Tancerzy oceniać będzie 5-osobowa komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego eksperta.

Natomiast następnego dnia odbędzie się Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który będzie podzielony na zespoły śpiewacze, kapele ludowe oraz zespoły folklorystyczne.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CSE „Światowid” w Elblągu. Szczegółowych informacji udziela Centrum Tańca Promyk: promyk@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 01 30/40. Pary mogą się zgłaszać na stronie CIOFF.

Wydarzenie realizowane jest pod auspicjami Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF.

Termin i miejsce: 21-22 maja, sala widowiskowo-sportowa, hol dolny, (CSE „Światowid” w Elblągu).