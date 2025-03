Fidelio w Światowidzie

"Fidelio" Ludwiga van Beethovena - to marcowa opera, którą będzie można obejrzeć w cyklu transmisji z The Metropolitan Opera. Wydarzenie odbędzie się 15 marca o godzinie 18.

Po serii zachwycających występów transmitowanych na żywo w ramach cyklu Live in HD norweska sopranistka Lise Davidsen powraca do Met jako Leonora, wierna żona, która nie cofnie się przed niczym, by wyrwać swojego męża ze szponów tyranii.





Wybitną obsadę uzupełniają: tenor David Butt Philip jako więzień polityczny Florestan, polski bas-baryton Tomasz Konieczny jako nikczemny Don Pizarro, bas René Pape jako strażnik Rocco, a także sopranistka Ying Fang i tenor Magnus Dietrich jako Marcelina i Jaquino oraz bas Stephen Milling jako Don Fernando. Orkiestrę poprowadzi Susanna Mälkki.