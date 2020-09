Filmowa uczta dla dzieci

Kino Dzieci to przegląd najlepszych produkcji nakręconych w ostatnich latach dla młodych widzów. To filmowa uczta dla dzieci w wieku 4-12 lat, ich rodziców, dziadków i opiekunów. Konkursowej projekcje odbędą się od 26 września do 4 października w Kinie Światowid.

Widownia Kina Dzieci, od startu festiwalu w 2014 do dziś, rozrosła się do ponad dwudziestu miast w Polsce. Publiczność każdej edycji zapoznaje się z międzynarodowymi produkcjami nominowanymi w Konkursie Głównym, które nie trafiły jeszcze do szerokiej dystrybucji. Pełen program, pogrupowany w sekcje, prezentowany jest w Warszawie i we Wrocławiu, zaś najważniejsza z sekcji, czyli Konkurs główny prezentowany jest również w pozostałych ok. dwudziestu festiwalowych miastach, w tym w Elblągu. Najlepszy film otrzyma nagrodę Kwiatu Paproci – przyznawaną przez widzów z całej Polski. W najbliższy weekend 26-27 września, uczestnicy wydarzenia w Kinie Światowid obejrzą – m.in. szpiegowskie intrygi ("Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Rabuś z pociągu", „Tarapaty 2”), nieprawdopodobne opowieści o przyjaźni („Binti”, "Ella Bella Bingo" czy "Fritzi - przyjaźń bez granic"). Natomiast w kolejnym tygodniu (3-4 października) – najmłodsi widzowie, za sprawą przygód niesamowitych bohaterów dowiedzą się jak walczyć ze stereotypami, uprzedzeniami, jak ważna jest wzajemna pomoc i współpraca. Pretekstem do poruszenia tych ważnych tematów, będą pełne humoru filmy – „Halvdan- Prawie wiking”, "Szczęściara", "Wszyscy za jednego" czy „Filonek Bezogonek”. Więcej informacji o filmach oraz szczegółowy harmonogram projekcji znajduje się na stronie kina.

Aleksandra Bielska, CSE Światowid