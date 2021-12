Kino Światowid zaprasza na Filmowe Mikołajki. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16:30 prezentujemy doskonałe europejskie kino w świątecznym klimacie. Niektóre w przedpremierowym wydaniu. Każda projekcja dopasowana jest do wieku i kompetencji odbiorców.

Poniedziałek 6 grudnia o 16:30 "Gwiazdka Klary Muu" kategoria wiekowa 5+ czas trwania: 66 min

Klara Muu wprost nie może doczekać się świątecznego wyjazdu do taty! Kiedy wydaje się, że nic nie zakłóci wspólnej Gwiazdki na farmie, rusza lawina nieprzewidzianych zdarzeń.Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu?

Wtorek 7 grudnia o 16:30 "Mikołaj w każdym z nas 2" kategoria wiekowa: 6+ czas trwania 71 min

Stolarz Andersen i Święty Mikołaj wracają by pomóc małej Elizie w jej wielkiej misji uratowania Świąt Bożego Narodzenia! Historia o małej wiosce jakich wiele. Lecz tutaj dzieje się coś dziwnego - ludzie zaczynają zapominać... Coraz bardziej i bardziej. W tym roku zapomnieli o tym, że zbliżają się Święta. Tylko Eliza jeszcze pamięta i tylko ona może przywrócić mieszkańcom pamięć o tym pięknym, świątecznym czasie każdego roku.

Środa 8 grudnia o 16:30 "Świąteczna wyprawa Pana Patyka" kategoria wiekowa: 6+ czas trwania 74 min

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, lecz śniegu jak na lekarstwo. Pan Patyk, ożywiony kijek zachowujący się jak chłopiec – fascynuje się wyprawą na biegun Roalda Amudsena i postanawia powtórzyć ten wyczyn. Kilkuletni Junior rusza w pościg za swoim przyjacielem z drewna. Razem z ojcem odnajdują go, ale wtedy dopada ich nagła zamieć śnieżna. Czy bohaterowie wrócą cali i zdrowi do domu?

Czwartek 9 grudnia o 16:30 "Emma i Święty Mikołaj" kategoria wiekowa 6+ czas trwania 88 min (PRZEDPREMIERA)

11-letnia Emma to pełna wyobraźni dziewczynka, której największym pragnieniem jest spotkanie z elfami, w których istnienie bezgranicznie wierzy. Gdy niespodziewanie pojawia się w jej życiu sam Święty Mikołaj i jego żona Julie, nagle ma okazję dołączyć do nich w magicznej wyprawie do królestwa elfów. Teraz Emma będzie miała okazję pomóc Świętemu Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk złej królowej elfów...

Piątek 10 grudnia o 16:30 "Jak zostać Świętym Mikołajem 2" kategoria wiekowa 10+ czas trwania 92 (PRZEDPREMIERA)

Na północy bajkowej Grenlandii znajduje się dom, w którym mieszka 12-letnia Lucia z rodzicami. Jest ona pierwszą dziewczynką uczącą się w międzynarodowej szkole dla Mikołajów. W dniu, w którym maszyna prezentowa ma rozpocząć produkcję, najlepszy przyjaciel Lucii - Oskar zostaje oskarżony o kradzież magicznego kryształu Króla Zimy. Dziewczynka jest zdeterminowana, by walczyć z niesprawiedliwością. Razem z Oskarem uciekają, aby odnaleźć prawdziwego złodzieja i udowodnić niewinność chłopca.