Filmowe spotkania w Galerii EL

Środa i niedziela to dni filmowe w Galerii EL. Pierwsze spotkanie pozwoli poznać propozycje Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA w kategoriach Off&Go!, Animowane Fraszki i Formanimy. Tydzień zakończymy projekcją drugiego dokumentu muzycznego w cyklu KinoJazz | Elbląskie Święto Muzyki 2020, zatytułowanego „Blue Note Records: Beyond The Notes”.

Trwające dwa cykle projekcji filmowych w Centrum Sztuki Galeria EL cieszą się dużym powodzeniem. Jesteśmy na półmetku Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. W środę 11 marca o godzinie 19:00 wyświetlimy kolejną porcję najlepszych polskich animacji głównie z ubiegłego roku. Przed nami kategorie skupiające krótkie formy - Off&Go!, Formanimy i Animowane Fraszki, w ramach których zobaczymy 25 filmów (95’).

Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA organizowany jest od 8 lat. Odbywa się równocześnie w około 100 miejscach w Polsce, gdzie uczestniczący widzowie oddają głosy na najlepsze, ich zdaniem, filmy wybierając tym samy laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Tobołka. Kilka dni temu otrzymał nagrodę „Filmowe Wydarzenie Roku 2019” w plebiscycie Klastry Kultury. To największy tego typu festiwal w Polsce, a może i na świecie.

W niedzielę, 15 marca o godz. 19 zaprezentujemy film „Blue Note Records: Beyond The Notes” (reż. Sophie Huber | Szwajcaria, USA, Wielka Brytania | 85 min).

Cykl KinoJazz | Elbląskie Święto Muzyki 2020 to propozycja obejrzenia najciekawszych i najnowszych pełnometrażowych dokumentów muzycznych. Galeria EL jest jedynym dystrybutorem tych filmów w Elblągu. Sam cykl organizowany wspólnie przez Galerię EL wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest? rozpoczyna tegoroczne obchody Elbląskiego Święta Muzyki – projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Elblągu.

Do tej pory obejrzeliśmy „Miles Davis. Birth Of The Cool”, przed nami jeszcze projekcja filmu „Ella Fitzgerald. Just One of Those Things” 5 kwietnia.

W obu cyklach zakup okolicznościowego znaczka w kasie Galerii EL za 1 zł uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa w projekcji. Ilość miejsc ograniczona.

Na wszystkie pokazy bardzo wiosennie miłośników kina i historii kultury zapraszamy!

„Blue Note Records: Beyond The Notes”

Film jest emocjonującą i emocjonalną podróżą za kulisy Blue Note Records, powstałej w Nowym Jorku w 1939 roku pionierskiej wytwórni, wydającej płyty największych artystów jazzowych XX i XXI wieku. Jego powstanie wiąże się z obchodami 80-lecia istnienia Blue Note Records.

Dwóch fanów jazzu, emigrantów z Niemiec, stworzyło przestrzeń dla muzyków, którzy – tak jak oni sami – poszukiwali wolności i artystycznej swobody. Ich bezkompromisowa postawa przyczyniła się do rewolucji nie tylko w jazzie, ale i w innych gatunkach, np w hip-hopie. Wartości prezentowane przez Blue Note sprawiły, że w jej katalogu znalazły się płyty takich artystów jak: John Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis, Bud Powell, Art Blakey, Horace Silver.

Osią dokumentu jest sesja nagraniowa, w której biorą udział Herbie Hancock i Wayne Shorter, a także artyści młodszego pokolenia, tacy jak Robert Glasper i Ambrose Akinmusire, nagrywając wspólnie album „All-Stars”.



„Cholernie bliski doskonałości” – The Guardian

„Wspaniały skarb dla wszystkich fanów” – Jazz Journal

„Cudowny i bezcenny” – Paper Magazine

„Uwodzicielsko ożywczy” – The Wire