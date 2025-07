Komunałki do remontu

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na remont 10 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Skrzydlatej 7 i 9. Po modernizacji, która ma podnieść ich standard, będą przeznaczone do ponownego zasiedlenia. To tylko ułamek miejskich zasobów mieszkaniowych wymagających odnowienia. Lokali komunalnych jest obecnie 4534 lokali, a 235 z nich wymaga remontu.

Elbląg pozyskał 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego pięciu zabytkowych kamienic. Będą to budynki na: ul. Browarnej 112-113, ul. Czerwonego Krzyża 2, ul. Zamkowej 16A, ul. Płk. Dąbka 60 a, gdzie oprócz remontu dachu przeprowadzona zastanie renowacja zabytkowej elewacji frontowej oraz termomodernizacja pozostałych ścian oraz na ul. Obrońców Pokoju 17–17 a, gdzie również oprócz dachu będą wykonywane prace związane z termomodernizacją elewacji.

Miasto złożyło również wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na remont generalny kolejnych lokali, który obejmie prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. Na te inwestycje zaplanowano ponad 570 tys. zł. Plan remontów dotyczy lokali przy ul. Browarnej 2/3, ul. Wiślickiej 26-28/13, ul. Stawidłowej 27/8, ul. Malborskiej 63/5, ul. Łęczyckiej 29G/9.

Urzędnicy podkreślają też, że szczególną uwagę poświęcono budynkom, w których stwierdzono zagrożenie dla nośności stropów. Prace zrealizowano lub zaplanowano w lokalizacjach: ul. Czerniakowska 10, ul. Fabryczna 19 i 20, ul. Malborska 63 i ul. Ślepa 3a.

- Każdy z tych remontów uwzględnia również przygotowanie dokumentacji projektowej, co pozwala na trwałe rozwiązanie problemu i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Zarząd Budynków Komunalnych zainwestował znaczne środki na modernizację instalacji gazowych, elektrycznych oraz przewodów kominowych, łącznie przeznaczając na to ponad 790 tys. zł. Dodatkowo przeprowadzono wymianę wodomierzy oraz kompleksowe dostosowanie instalacji elektrycznej przy ul. Jaśminowej 11. ZBK zadbał także o poprawę estetyki i funkcjonalności budynków, m. in. poprzez renowację werandy oraz uszczelnienie dachów i wymianę rynien przy ul. Grunwaldzkiej 79 i 81. Z myślą o najuboższych mieszkańcach, w grudniu 2024 roku obniżono bazową stawkę czynszu z 8 zł do 7 zł/m². W przypadku mieszkania o metrażu 50 m kw, to obniżka o 50 złotych miesięcznie, czyli 600 złotych w skali roku – podkreśla Jacek Żukowski.