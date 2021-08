Filozofia w Bibliotece

Biblioteka Elbląska zapraszamy w piątek (13 sierpnia) o godz. 17 na międzypokoleniowe warsztaty filozoficzne, które poprowadzi Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca innowacyjnej metody edukacyjnej "Lego-logos", autor książek popularyzujących wiedzę filozoficzną: "Mali rebelianci" oraz "Jaskinia. Droga rebeliantów".

- Czy zdarzyło się Wam przeżyć kiedyś porażkę – dostać złą ocenę, nie zdać egzaminu, nie wygrać w czymś, ośmieszyć się, stchórzyć, przeżyć zawód miłosny i tym podobne przykre wydarzenia? Czy pomyśleliście wtedy, że to koniec świata? A jednak nadal piszecie historię swojego życia? Zapraszamy Was do udziału w warsztacie filozoficznym, podczas którego podążymy tropem Feniksa, którego na swojej drodze spotyka Harry i spróbujemy sięgnąć do jego mądrości, aby w podobnych sytuacjach umieć dostrzegać pozytywne rozwiązania - zaprasza Jarek Spychała, filozof.

Spotkanie odbędzie się w sali " U św. Ducha". Wstęp wolny. Wiek uczestników – mniej więcej od 10 do 100 lat