Finisaż 33. Salonu Elbląskiego

Centrum Sztuki Galeria EL serdecznie zaprasza 4 września o godz. 17 na finisaż 33. Salonu Elbląskiego. Podczas wydarzenia wręczone zostaną dwie nagrody towarzyszące wystawie:

  • Nagroda Publiczności – ufundowana przez prezydenta Elbląga, której laureat/ka wybierany jest w drodze plebiscytu trwającego do 2 września.
  • Nagroda Rady Programowej – nagroda wystawiennicza, której laureat/laureatka otrzyma możliwość realizacji wystawy indywidualnej w Galerii EL w 2026 roku.

Wstęp na finisaż jest wolny. Przypominamy, że wystawa potrwa do 7 września.

 

Zobacz relację i fotoreportaż z otwarcia 33. Salonu Elbląskiego.

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Centrum Sztuki Galeria EL

