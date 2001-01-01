Finisaż 33. Salonu Elbląskiego

Centrum Sztuki Galeria EL serdecznie zaprasza 4 września o godz. 17 na finisaż 33. Salonu Elbląskiego. Podczas wydarzenia wręczone zostaną dwie nagrody towarzyszące wystawie:

Nagroda Publiczności – ufundowana przez prezydenta Elbląga, której laureat/ka wybierany jest w drodze plebiscytu trwającego do 2 września.

– ufundowana przez prezydenta Elbląga, której laureat/ka wybierany jest w drodze plebiscytu trwającego do 2 września. Nagroda Rady Programowej – nagroda wystawiennicza, której laureat/laureatka otrzyma możliwość realizacji wystawy indywidualnej w Galerii EL w 2026 roku. Wstęp na finisaż jest wolny. Przypominamy, że wystawa potrwa do 7 września. Zobacz relację i fotoreportaż z otwarcia 33. Salonu Elbląskiego. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Centrum Sztuki Galeria EL