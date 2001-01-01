Centrum Sztuki Galeria EL serdecznie zaprasza 4 września o godz. 17 na finisaż 33. Salonu Elbląskiego. Podczas wydarzenia wręczone zostaną dwie nagrody towarzyszące wystawie:
- Nagroda Publiczności – ufundowana przez prezydenta Elbląga, której laureat/ka wybierany jest w drodze plebiscytu trwającego do 2 września.
- Nagroda Rady Programowej – nagroda wystawiennicza, której laureat/laureatka otrzyma możliwość realizacji wystawy indywidualnej w Galerii EL w 2026 roku.
Wstęp na finisaż jest wolny. Przypominamy, że wystawa potrwa do 7 września.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Centrum Sztuki Galeria EL