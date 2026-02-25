Finisaż wystawy „Kultura spalonego horyzontu” w Galerii EL – informacja prasowa

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż wystawy „Kultura spalonego horyzontu” Stacha Szumskiego. Odbędzie się 28 lutego o 17.

W programie:

- Oprowadzanie artystyczno-kuratorskie po wystawie, prowadzone przez duet kuratorski: Emilii Orzechowskiej i Karoliny Połom wraz z artystą Stachem Szumskim.

- Koncert zespołu Furminator specjalizującego się w intruzywnych improwizacjach.

- Premiera katalogu wystawy.

„Kultura spalonego horyzontu” odnosi się do najstarszych znanych form architektury stworzonej przez Homo sapiens na terenach dzisiejszej Europy Wschodniej w okresie górnego paleolitu. Poprzez zastosowanie instalacji site specific Szumski przypatruje się m.in. procesowi cyrkulacji węglanu wapnia czy funkcjonowaniu ludów na pograniczu cofającego się lodowca.

Duet kuratorski: Emilia Orzechowska, Karolina Połom

Furminator - karkonoski drone boysband specjalizujący się w intruzywnych improwizacjach, w którego skład wchodzą trzej artyści wizualni: Stach Szumski (maszyny elektroniczne), Trash Todd (struny gitarowe) i Gregor Różański (struny głosowe). Projekt narodzony w 2021, występował już tu i tam, w tym na Borderline Noise Festival w Wolimierzu i Up to Date Festival w Białymstoku, Spokój Festival i Avant Art Festival w Berlinie.

SC: https://soundcloud.com/furminatorrr

FB: https://www.facebook.com/furminatorrr

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

