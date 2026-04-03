Finisaż wystawy o przemianach

W czwartek, 10 kwietnia, o godzinie 17 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się finisaż elbląskiej prezentacji wystawy „Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025”, przygotowanej przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Będzie to okazja do ponownego przyjrzenia się ekspozycji oraz wspólnej refleksji nad tym, jak w ciągu ostatnich dekad zmieniała się przestrzeń naszego regionu i jakie znaczenie dziś jej przypisujemy. Wstęp wolny.

Punktem wyjścia do rozmowy stanie się pojęcie krajobrazu kulturowego rozumianego jako proces kształtowany przez pamięć, doświadczenie i kolejne warstwy historii. Zastanowimy się nad tym, czym jest „umojenie” miejsca i w jaki sposób prowadzi ono do kulturowej sukcesji, czyli przejmowania i przekształcania dziedzictwa przez kolejne pokolenia. W rozmowie udział wezmą: Maciej Szymanowicz, Robert Traba oraz Robert Tyska (moderator).

Maciej Szymanowicz – historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii, doktor habilitowany i profesor UAM w Poznaniu. Pełni funkcję prezesa Naukowego Towarzystwa Fotografii im. Stefana Wojneckiego z siedzibą w Poznaniu. Jest autorem licznych opracowań, m.in. książki „Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach1945-1955” oraz współautorem antologii „Polscy fotografowie, teoretycy i krytycy o fotografii 1839-1989”. Jako kurator wystaw przygotował ostatnio ekspozycję

i katalog pt. „Wdzięk i fantazja. Moda i reklama w PRL-u w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego (1921-2008)”, prezentowaną w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Robert Traba – profesor nauk społecznych i historyk w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie; doktor honoris causa Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle – Wittenberdze; zajmuje się pamięcią społeczną i historią kulturową XIX i XX wieku. Inicjator i wieloletni przewodniczący olsztyńskiego stowarzyszenia „Borussia” oraz przez 20 lat redaktor naczelny czasopisma „Borussia”. Autor i redaktor ponad 30 publikacji książkowych. Przez 13 lat był współprzewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, która w tym czasie opracowała drugi na świecie bilateralny podręcznik do nauki historii „Europa. Nasza historia”. Autor wystaw historycznych prezentowanych m.in. w Warszawie oraz Berlinie oraz tomu „Historia (nie) na sprzedaż”. Współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Robert Tyska – absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w Warszawie. Od końca lat 90. związany z cyfrowymi systemami przetwarzania i kreacji obrazu. Scenarzysta i reżyser wielu reklam, teledysków oraz krótkich form filmowych/telewizyjnych. Współzałożyciel fundacji Otwarta Scena. Realizuje projekty kulturalne w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.