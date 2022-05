Flamenco – warsztaty w rytmie namiętności

Jeśli chcecie przeżyć namiętną taneczną przygodę, która dostarczy Wam pełną gamę niepowtarzalnych emocji to… zapiszcie się na nasze warsztaty. Podczas zajęć zabierzemy Was w rozpalającą podróż do ognistej Andaluzji, skąd wywodzi się taniec flamenco. W tę taneczną podróż zapraszamy już 11 czerwca.

Warsztaty organizowane przez CSE „Światowid” w Elblągu, w ramach cyklu „Spotkania z tańcem”, to coś więcej niż zajęcie taneczne – to również możliwość zyskania świadomości własnego ciała i umysłu. Flamenco to przyjemność i pasja, a także doskonała okazja do tego, by za pomocą tańca pozbyć się negatywnych emocji i zaznać nieokiełznanej namiętności.

Flamenco to zmysłowy, pełen energii i temperamentu taniec. Jest doskonałym sposobem na zachowanie nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale także równowagi psychicznej. Zabierzemy Was w latynoski świat gorących, porywających andaluzyjskich rytmów, który może zmienić Wasze myślenie o tańcu i odkryć nową pasję, jaką po naszych zajęciach z pewnością stanie się flamenco.

Nasze warsztaty są dla każdego. Zarówno dla debiutantek, które jeszcze nie miały stycznością z tańcem, jak i dla dziewcząt i pań, które mają za sobą przygodę z tańcem i chcą podszkolić się i przypomnieć podstawy. Zapraszamy także panie, które chcą zadbać o lepszą formę i kondycję. Gwarantujemy niezapomniane przeżycia w świetnej atmosferze.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią muzykę, taniec i mają ochotę na chwilę zabawy! W programie spotkania, poza warsztatami tanecznymi, znajdują się także: pokaz stroju i akcesoriów tanecznych, prezentacja dotycząca Hiszpanii i flamenco.



Spotkania z tańcem: flamenco

-> Termin: 11 czerwca w godz. 17:00 - 19:30

-> Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala widowiskowo-sportowa

-> Instruktor: Magdalena Jędrzejewska. Magda jest osobą energiczną, o wesołym usposobieniu, więc nic dziwnego, że jej ulubione style flamenco to por fiesta – pełne zabawy, stepu i rytmu. Posiada wyższe wykształcenie muzyczne i pedagogiczne na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Naukę Flamenco rozpoczęła w 2013 r pod okiem maestry Beaty Jasnoch. Nie ustaje w doskonaleniu swoich umiejętności – regularnie uczęszcza na warsztaty tańca flamenco u mistrzów tej sztuki w Polsce i Hiszpanii, w tym u tak znamienitych tancerzy, jak: Małgorzata Wołyńczyk, Marta Dębska, Mateo Gallito, Florencia O’Ryan, Manuel Betanzos, Angela Atienza, La Lupi, Ramon Martinez, David Perez, Fefa Gomez. Brała udział również w rozmaitych warsztatach z zakresu tańca dawnego. Ale to nie wszystko – Magda także z pasją uczy się śpiewu flamenco oraz gry na cajonie. Dużo radości w jej życie wnoszą występy na tablao flamenco w Gdańsku i Warszawie oraz organizacja cyklu koncertów hiszpańskich łączących muzykę dawną z tańcem flamenco. Prywatne zainteresowania tancerki filozofia oraz muzyka dawna i gra na klawesynie. Jako instruktorka spełnia się od 2017 roku.

-> Zapisy i więcej informacji pod numerem: 55/611-01-30 lub 609-977-220

-> Koszt: 40 zł