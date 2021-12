Formy przestrzenne wirtualnie i w realu

Centrum Sztuki Galeria EL realizuje projekt cyfrowej dokumentacji wybranych form przestrzennych, dzięki któremu elblążanie i turyści będą mogli w przystępny i dostosowany również do osób niepełnosprawnych sposób poznawać je na nowo. Digitalizacja pierwszych 6 form jest już ukończona. Zobacz wszystkie wizualizacje.

Elbląskie formy przestrzenne – metalowe rzeźby powstałe głównie podczas trzech Biennale Form Przestrzennych w latach 1965 – 1969 ulokowane na terenie całego Elbląga i rozpoznawalne jako oryginalny element korelacji przestrzeni miejskiej ze sztuką współczesną, bez względu na indywidualną subiektywną ocenę są bez wątpienia ważnym punktem estetyki miasta. Oryginalnym efektem nowatorskiej w tamtych latach koncepcji współpracy artystów z robotnikami „Zamechu” i wyjścia ze sztuką na ulice miasta.

W dobie internetu i powszechnej cyfryzacji dobrym pomysłem wydawało się doprowadzić do digitalizacji form, umożliwiającej bliższe poznanie czy dowiedzenie się na ich temat nieco więcej zarówno przez współczesnych mieszkańców Elbląga, którym w większości historia i idea Biennale Form Przestrzennych niekoniecznie są znane, ale też przez turystów.

Centrum Sztuki Galeria EL uzyskało dofinansowanie na realizację takiego zamierzenia dla pierwszych sześciu wyselekcjonowanych form przestrzennych. Ich autorami są Maciej Szańkowski, Magdalena Więcek-Wnuk (2 formy), Mieczysław Wiśniewski, Wanda Gołkowska i Zbigniew Książkiewicz.

Wybrane formy udokumentowane zostały cyfrowo w formie krótkich filmów 3D z audiodeskrypcją (dołączonym nagraniem audio z opisem prezentowanej formy przestrzennej) oraz wykonana została szczegółowa dokumentacja zdjęciowa.

Zapraszamy do korzystania z biblioteki tych cyfrowych dokumentów, która mamy nadzieję rosnąć będzie z czasem aż do zdigitalizowania całej kolekcji, liczącej obecnie ponad 50 form przestrzennych powstałych zarówno pół wieku temu podczas Biennale Form Przestrzennych jak i współcześnie, tworzonych przez artystów nawiązujących do tej ciekawej koncepcji.

Wszystkie cyfrowe realizacje dostępne są na stronie Centrum Sztuki Galeria EL jak i na profilu GEL w serwisie YouTube.