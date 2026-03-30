Fotografia, która patrzy głębiej. Relacja z wernisażu „Portret Nieoczywisty"

W niedzielne południe, 29 marca 2026 roku, wnętrza Kamieniczek Elbląskich przy ulicy św. Ducha w Elblągu wypełniły się niesamowitą energią i pięknem. Odbył się tam wernisaż wystawy fotografii uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty pt. „Portret Nieoczywisty" – odsłona I „Mona Lisa się też nie uśmiechała i...", autorstwa Jolanty Marchewicz.

W tej artystycznej odsłonie mogliśmy spotkać człowieka z jego unikalną historią. „Każdy człowiek nosi w sobie historię, której nie widać od razu. Czasem ukrytą w spojrzeniu, czasem w ciszy pomiędzy gestami. Nieoczywistość to przestrzeń pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co dopiero możemy odkryć. To moment zatrzymania, uważnego spojrzenia, odkrywania drugiego człowieka bez pośpiechu. Każdy portret jest inną opowieścią. Każda twarz – osobną drogą."

Autorka fotografii postawiła na autentyczność, skupiając się na spojrzeniu, zadumie i „nieoczywistości" ludzkiej natury.

- Przyjęli zaproszenie i stanęli z ufnością i odwagą przed obiektywem. Pani Kierownik WTZ Elżbieta Zaradkiewicz zaprosiła mnie żebym zrobiła portrety proste, naturalne, bardzo autentyczne. To nie miały być metamorfozy pokazywane jakiejś lepszej innej wersji siebie. Uważam, że ta autentyczna szczera wersja jest wersją najpiękniejszą. Zdjęcia są czarno-białe. Ktoś może zadać pytanie dlaczego czarno-białe, dlaczego takie proste? Nie chciałam, żeby cokolwiek rozpraszało te zdjęcia. Moi modele siadali na czarne krzesła na 15 minut i rozmawialiśmy. Niektórzy podchodzili z dużym entuzjazmem, inni z dystansem, z zaciekawieniem, niektórzy się bardzo bali, na przykład kadra. Dużo słuchałam o marzeniach, o pasjach. Dziękuję za te 70 cudnych spotkań. Mam nadzieję, że spojrzycie na siebie z czułością. Nie będziecie się doszukiwać zmarszczek, drugiego podbródka, podkrążonych oczu. Takie twarze autentyczne, nie do podrobienia są najpiękniejsze, z całą historią i doświadczeniem, które niosą. Spójrzcie na siebie czule i uważnie. Zakochajcie się w nich jak ja się zakochałam, nie ma drugich takich na całym świecie – mówiła Jolanta Marchewicz.

Kamieniczki Elbląskie, ze swoją historyczną duszą, stały się idealnym tłem dla tej wystawy a dekoracje kwiatowe, które stworzyła kadra WTZ pięknie ozdobiły zabytkowe wnętrza tworząc jeszcze bardziej wyjątkowy klimat. Na wernisażu nie zabrakło wzruszeń – bohaterowie zdjęć po raz pierwszy mogli zobaczyć siebie w tak profesjonalnej, artystycznej odsłonie. Podczas otwarcia przybyły nie tylko rodziny i przyjaciele, ale także mieszkańcy Elbląga i przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy docenili wysoki poziom artystyczny oraz podziwiali bohaterów zdjęć za ich odwagę i autentyczność. Dużym powodzeniem cieszyła się ścianka zdjęciowa wykonana przez WTZ, umożliwiając tworzenie nowych historii fotograficznych.

Zapraszamy do wspólnej podróży przez historie zapisane w obrazach. Wystawa dostępna do 10 kwietnia.