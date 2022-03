Kontynuujemy nasze rozmowy z autorami zdjęć, które znalazły się w tegorocznym kalendarzu Fotki Miesiąca. Dziś rozmawiamy z Jakubem Nowakiem, autorem wrześniowej fotki i uczniem III LO w Elblągu.

- Skąd pomysł na Twoją fotkę do kalendarza, jak ona powstała?

- Po prostu szukałem miejsc, gdzie można znaleźć jakiś ciekawy widok na miasto i akurat takim miejscem okazały się wieżowce na Lotniczej. Zdjęcie zrobiłem z okna w klatce schodowej jednego z nich.

- To ujęcie jest typowe dla fotografii, które na co dzień wykonujesz?

- Na co dzień skupiam się na fotografiach pojedynczych budynków, bo uwielbiam architekturę. W przypadku zdjęcia z kalendarza po prostu uznałem, że dworzec fajnie komponuje się z całym miastem. To nie jest moje „typowe” zdjęcie.

- Jak w ogóle zainteresowałeś się robieniem zdjęć?

- Zaczęło się od szkolnego projektu W SP 21 cztery lata temu, początkowo miało to być filmowanie, ale wkręciła mnie jednak fotografia. I tak powoli zaczęło się to wszystko rozwijać.

- Ucieszyło Cię trafienie do kalendarza portElu?

- Odczułem to jako wielkie wyróżnienie, że duża liczba osób może oglądać dzięki temu moje zdjęcie.

- Wspomniałeś o architekturze. Co Cię w niej przyciąga?

- Po prostu mi się podoba to, jak pięknie mogą wyglądać budynki. Staram się szukać takich obiektów w Elblągu, jedno z ciekawszych zdjęć, jakie ostatnio zrobiłem, to Regal Park. Szukam ciekawych kamienic, również w Warszawie, gdzie mam rodzinę, albo w pobliskim Gdańsku. Staram się to piękno uwieczniać, żeby inni mogli je oglądać.

- „Top 3” budynków czy innych obiektów do fotografowania w Elblągu?

- Regal Park, który bardzo ciekawie się prezentuje. Drugie miejsce to katedra, tylko tam trzeba się postarać, żeby wyciągnąć coś nowego. Trzecie? Powiedzmy ogólnie, że starówka.

- Przepis na dobrą fotkę?

- Wiedza. Sprzęt jest ważny, aparat mam od zeszłego roku i to oczywiście podniosło jakość zdjęć w stosunku do tych robionych telefonem, ale najważniejsza jest wiedza.

- Ktoś wprowadzał Cię w ten świat czy jesteś samoukiem?

- Sam się w to wkręciłem, sam zacząłem się uczyć. Wiadomo, czerpię inspirację od innych, obserwuję parę osób na YouTube czy Instagramie, ale przed wszystkim sam próbuję tworzyć swój styl robienia zdjęć.

- Dziś jesteś rok przed maturą w elbląskim III LO. Jakie masz plany później?

- Trochę trudno powiedzieć, ale gdyby się udało, to chciałbym studiować architekturę. Nie będzie łatwo, przy tej nowej podstawie programowej goni nas czas, nowe matury mają być podobno strasznie trudne...

- Życzę Ci, żeby się udało i żebyś pasję fotograficzną łączyć później z nauką i pracą zawodową! A jakie masz zainteresowania poza fotografią i architekturą?

- Chyba trudno wskazać na coś innego, staram się ciągle eksperymentować z fotografią i robić coś dla siebie nowego w tej dziedzinie.