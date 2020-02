„Fullmetal Alchemist” w Dyskusyjnym Klubie Mangi

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” przy ul. Zamkowej zaprasza młodzież od dwunastego roku życia na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Mangi, które odbędą się w dniach 21 i 28 lutego (od lutego odbywają się w dwóch grupach), o godz. 16. Wstęp wolny.

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży, która jest zainteresowana tematem mangi oraz kultury japońskiej. Podczas kolejnego spotkania będziemy rozmawiać o mandze „Fullmetal Alchemist”. Od lutego zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Serdecznie zapraszamy!

Opis mangi:

Dwaj bracia, Edward i Alphonse Elric, za pomocą tajemnej sztuki alchemii podejmują rozpaczliwą próbę przywrócenia życia zmarłej matce. Niestety, transmutacja kończy się niepowodzeniem. Ostatkiem sił Edwardowi udaje się przywołać z zaświatów duszę Alphonsa i zamknąć ją w metalowej zbroi. Jednak cena, jaką przychodzi mu za to zapłacić, jest wysoka – musi poświęcić w zamian swoją prawą rękę. Bracia składają przysięgę, że pewnego dnia odzyskają wszystko to, co utracili...

Spotkania są realizowane we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23