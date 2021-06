Gala 15-lecia Szkoły Tańca Broadway

W tym roku Szkoła Tańca Broadway obchodzi swoje 15 urodziny. W czwartek, 24 czerwca, o godzinie 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka z tej okazji odbędzie się Koncert Galowy Broadway.

Przy dwóch lockdownach nie było łatwo, ale udało się przygotować piękne występy artystyczne w wykonaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy na tej Gali wystąpią. Cieszymy się, że możemy zorganizować występy naszych uczniów, tym bardziej, że obchodzimy 15ste urodziny. Gale podsumowujące ich roczną pracę były organizowane przez nas co roku, jednak w zeszłym roku ze względu na lockdown i ograniczenia związane z pandemią niestety to się nie udało - mówi Ewa Kalka ze Szkoły Tańca Broadway - niektórych uczniów po przerwie ciężko było zagonić do pracy na parkiecie, niektórzy wręcz wrócili na skrzydłach - to był bardzo ciężki okres. Nie mogliśmy wyjeżdżać na konkursy, braliśmy udział online tam, gdzie było to możliwe. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program artystyczny będzie się podobał.

Koncert Galowy jest podsumowaniem pracy dzieci, młodzieży i dorosłych tancerzy, zarówno tych utytułowanych, jak i debiutantów. Balet, Acro Dance, Rytmika, Taniec ze wstążką, Latino, Taniec towarzyski - te formy tańca w wykonaniu młodszych i starszych tancerzy będzie można podziwiać podczas Koncertu Galowego Broadway. Niestety ze względu na ograniczenia na widowni zasiądą tylko najbliższe rodziny wykonawców ale będzie można też obejrzeć relację online - informację na ten temat będzie można znaleźć na stronie taniec.elblag.pl oraz na facebooku na stronie Szkoły Tańca Broadway.

