Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie

W niedzielę, 9 sierpnia o godz. 11, w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „sunrise_sunset” oraz „Hairline” Angeliki Puff.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się czegoś więcej na temat rejestracji “dźwięków” rozbłysków i wybuchów solarnych przez NASA, sprawdzić czym jest retrogradacja lub jak pachnie słońce, a także co z włosami mają wspólnego buraki, listy i twórczość Louise Bourgeois. Po solarnej wystawie zbiorowej “sunrise_sunset” oraz po historii ukrytej we włosach na wystawie “Hairline” Angeliki Puff oprowadzać będzie ich kuratorka, Emilia Orzechowska.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

sunrise_sunset

Każdego dnia wydarza się ten sam cud. Słońce pojawia się nad horyzontem, przemierza niebo i znika. Powtarzalność tego procesu sprawia, że niemal przestaliśmy je zauważać. A przecież to właśnie od niego zależy rytm naszych ciał, wzrost roślin, zmienność pór roku i historia ludzkich cywilizacji.

„sunrise_sunset” to wystawa kuratorowana przez Emilię Orzechowską, wyrastająca z wieloletniej fascynacji Słońcem jako źródłem światła, energii, wyobrażeń i mitów. Nie opowiada jednak wyłącznie o gwieździe znajdującej się w centrum Układu Słonecznego. To przede wszystkim opowieść o tym, co powstaje w jej świetle – o pamięci, emocjach, technologii, ekologii, duchowości i codziennych rytuałach.

W przestrzeni Galerii EL spotkają się prace ponad trzydziestu artystek i artystów oraz dzieła z kolekcji Centrum Sztuki Galeria EL. Wystawa eksploruje zarówno życiodajny, jak i destrukcyjny potencjał światła – od zachwytu nad naturą i energią słoneczną po refleksję nad kryzysem klimatycznym, przemianami środowiska i współczesnymi formami życia.

Hairline

Włosy rosną nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko inne zostało już utracone. Są jednym z najbardziej intymnych śladów naszego istnienia – materialnym dowodem czasu przepływającego przez ciało. Przechowują pamięć, stają się relikwiami, amuletami i pamiątkami po bliskich. W różnych kulturach przypisywano im moc magiczną, duchową i erotyczną. Bywały oznaką siły i kobiecości, ale także narzędziem kontroli, zawstydzenia i podporządkowania.

To właśnie włosy stają się punktem wyjścia dla wystawy „Hairline” Angeliki Puff. Tytułowa „hairline” oznacza linię włosów, ale także delikatne pęknięcie, ledwie widoczny ślad naruszenia struktury. Wystawa rozwija się w przestrzeni pomiędzy połączeniem a rozdzieleniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, bliskością i oddaleniem. To opowieść o pamięci, dziedziczeniu i więziach, które nawet wtedy, gdy zostają nadwyrężone, nie znikają całkowicie.

Twórczość Angeliki Puff wyrasta z osobistych historii rodzinnych, jednak szybko przekracza wymiar autobiograficzny. Artystka buduje wielowarstwową narrację o ciągłości pokoleniowej, skupiając uwagę na kobiecej linii dziedziczenia. Matki, babki i prababki pojawiają się tutaj jako strażniczki pamięci, doświadczeń i sposobów przetrwania przekazywanych poza oficjalnymi historiami.

„Hairline” jest opowieścią o tym, jak dziedziczymy nie tylko nazwiska, przedmioty i rodzinne historie, ale również emocje, lęki, pragnienia i sposoby patrzenia na świat. O splątanych liniach pamięci, które nieustannie się zmieniają, a mimo to pozostają częścią nas.

Więcej informacji na temat wystaw na stronie Galerii EL.