Galeria Pracownia zaprasza na wernisaż

W piątek, 13 grudnia, o godz. 19 Galeria Pracownia zaprasza na kolejny wernisaż. Tym razem swoje prace pod tytułem „Bleeding out the Light” zaprezentują Anastazja Kowalczyk i Karolina Gazda.

Prace, które zostaną zaprezentowane są fragmentem, wycinkiem wewnętrznych przeżyć. To niekończący się strumień myśli. Odzwierciedlenie pewnych osobliwych zjawisk, które nieustannie towarzyszą artystkom. W twórczości Karoliny Gazdy i Anastazji Kowalczyk ważne jest nienarzucanie odbiorcy konkretnych idei, a oddanie mu wolnej przestrzeni do interpretacji. To bardzo indywidualne i intymne przedstawienia, jednak każdy może utożsamiać się z nimi według własnych odczuć i odnaleźć w tym świecie coś personalnego. Tą wystawą pragną wprowadzić widza w pewną surrealistyczną, nadrealną, powikłaną, niejednoznaczną rzeczywistość.

Anastazja Kowalczyk

Urodzona w 2003 roku w Radomiu. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Brandta w Radomiu. Obecnie studentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Karolina Gazda

Urodzona w 2002 roku w Krośnie. Ukończyła Liceum Plastyczne w Lesku. Obecnie studentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

GALERIA PRACOWNIA ul. Czerwonego Krzyża 2, Elbląg

13.12.2024 godz. 19:00

kurator: Karolina Kardas

Wstęp wolny

Zrealizowano w ramach Stypendium Kulturalnego Prezydenta Elbląga