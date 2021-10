Galeria Pracownia zaprasza w nowe progi

Elbląska artystka Karolina Kardas zaprasza na ponowne otwarcie Galerii Pracownia, w nowej lokalizacji, 29 października o godz. 19. Otwarciu będzie towarzyszyć wernisaż malarstwa Karoliny Pielak „Wiwisekcja wyobraźni” oraz koncert Katarzyny Łączyńskiej.

Galeria Pracownia działała w wakacje ubiegłego roku na starówce, od października mieści się przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (wejście od ul. Hetmańskiej). Jest jednocześnie pracownią artystyczną i galerią sztuki współczesnej. Jej założycielką jest elblążanka Karolina Kardas, absolwentka ASP w Gdańsku, doktorantka.

Ponownemu otwarciu Galerii Pracownia będzie towarzyszyć wernisaż malarstwa Karoliny Pielak „Wiwisekcja wyobraźni”

- Wystawa prac malarskich, które są odłamkiem mojej rzeczywistości - przedstawiam ją jako kalejdoskopowy strumień marzeń sennych, uczuć i doświadczeń. Oswajam się z moimi obrazami i towarzyszy mi pewnego rodzaju uczucie dziwności. W moich pracach coś migocze, wyłania się i chwilę potem umyka. To ulotna konstelacja elementów odczytywanych wciąż na nowo w różnych momentach codzienności – tłumaczy artystka.

Karolina Pielak ma 27 lat, jest gdańszczanką. Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oprócz malarstwa zajmuje się także tworzeniem obiektów, instalacją i video. Uważa, że sztuka to furtka do poszukiwania czegoś nieprzewidywalnego, a jej prace są intuicyjne i eksperymentalne. Tworzy pod wpływem świata wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie spotykają się sny, myśli i doświadczenia. W swoich pracach malarskich wybiera różnorodne formy inspirowane między innymi naturą, odwiedzonymi miejscami czy wspomnieniami. W malarstwie lubi to co niedopowiedziane, kontrasty i nieregularność.

Wieczór w Galerii Pracownia wypełni również koncert Katarzyny Łączyńskiej (Kozieł). To elblążanka, artystka, muzyk, z zamiłowania pedagog. Absolwentka rytmiki i wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Uczestniczka różnorodnych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji w zakresie rytmiki. Współpracowała z Teatrem Wybrzeże w latach 2013-2017. Użyczała głosu jako aktorka dubbingowa do animacji i seriali w studio Tercja w Gdańsku w latach 2016-2018. Aktualnie związana zawodowo z PSONI Koło w Elblągu. Zaprezentuje specjalnie przygotowany z tej okazji repertuar.