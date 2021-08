Galeria zaprasza na śniadanie

graf. Galeria EL

Śniadania na Trawie to idealna okazja ku temu, by we wspólnym gronie usiąść na dziedzińcu Galerii EL wspólnie posłuchac muzyki, poćwiczyć jogę i zjeść poranny posiłek na świeżym powietrzu.

Dlatego mamy przyjemność zaprosić mieszkańców i mieszkanki Elbląga na ostatnie w tym sezonie niedzie spotkanie, które zamierzamy spędzić w piknikowej atmosferze, a pomogą nam przy tym zaproszeni goście: Muzycznie czas umilać będzie nam Kathia – utalentowana wokalistka z Poznania, która własnie odbywa trasę koncertową po Polsce. W międzyczasie usłyszymy przygotowany przez DJ Asphodela set, idealnie pasujący do klimatu niedzielnego pikniku. Jak zawsze zaprosimy Was także na jogę na trawie, którą tym razem poprowadzi Iza z Holistics. Zabierzcie więc wygodne ubrania i maty – każdy będzie miał okazję się trochę porozciągać. A co z tytułowym śniadaniem? Tym razem zajmie się tym ekipa Galerii EL, która przygotuje dla was stół pełen pyszności. Mamy dla Was leżaki, maty i pufy. Jeśli macie ochotę zabierzcie swoje koce i piknikowy prowiant. Wszyscy są mile widziani, jeśli jeszcze nie mieliście okazji przyjść na poprzednie Śniadania, to będzie nam bardzo miło jeśli zajrzycie do nas w najbliższą niedzielę (15 sierpnia) od 10 do 14.

Stanisław Małecki, Galeria EL