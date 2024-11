Gdzie się podziały wszystkie skarpetki?

To pytanie zadaje sobie każde dziecko (i nie tylko!). Ale co, jeśli powiemy Wam, że one wcale nie znikają, tylko wyruszają w niesamowitą podróż?...

…to będzie prawdziwa detektywistyczna zagadka, pełna humoru i niespodzianek. Nie ominą Was urocze przygody, zabawne dialogi, masa kolorów, świateł i wesołej muzyki. A wszystko to już wkrótce w elbląskim teatrze, gdzie zobaczycie "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)"! Bohaterowie, którzy bawili Was w książce ożyją i wskoczą na scenę, by wspólnie się bawić!

Zapraszamy dzieci, rodziców, babcie, dziadków, wujków i ciocie na niezapomniane spotkanie ze skarpetkami! To doskonała okazja, by spędzić beztrosko wspólny czas, a przy okazji przekonać się, że nie trzeba być takim samym jak wszyscy, żeby być wyjątkowym. Skarpetki udowadniają, że nawet najbardziej zwyczajny przedmiot może mieć niezwykłą historię, może stać się bohaterem niezwykłej opowieści. To właśnie takie opowiadania łączą pokolenia, przypominając nam, że niezależnie od wieku, w każdym z nas drzemie dziecko pragnące odkrywać i marzyć.

A po spektaklu gratka dla całych rodzin! Warsztaty, na których wspólnie będziecie mogli zrobić swoją skarpetkową bohaterkę! Pytajcie w kasie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Gorąco polecamy!