Ghost Guest 4 - koncert w Galerii EL

Cykl koncertów Ghost Guest | Zgadnij kto? jest już pewnej grupie słuchaczy znany. Tym razem Galeria EL zaprasza na koncert w piątek 6 marca o godz. 20. Wystąpi artysta, który przybywa z bardzo daleka, a jego świetne piosenki doczekały się kilku milionów odsłon w serwisach internetowych.

Ghost Guest | Zgadnij kto? to pomysł nietypowy. Nie podajemy do wiadomości kto wystąpi, starając się zachęcić wielbicieli koncertów do udziału w nich ze względu na muzykę, a nie nazwy czy nazwiska. Nieznane nam, nie znaczy gorsze – a często wręcz przeciwnie. W kręgu gatunkowym znalazły się jazz, soul, folk, etno, electro, alternatywa, singer songwriter – te, które można zaprezentować w kameralnej przestrzeni Galerii Laboratorium.

Czwarte spotkanie w cyklu Ghost Guest to ponownie okazja na wysłuchanie świetnych piosenek. Można je zaliczyć do gatunków alternatywa, singer songwriter czy folk z odrobiną rockowego pazura. Kompozycje tego gościa(ci) docenione zostały przez internautów, którzy odsłuchali ich już kilka milionów razy. Są one tez wykorzystywane w filmach czy serialach. Przybywa z daleka i to bardzo wyjątkowa okazja, by wejść do jego(ich) muzycznego świata.

Zapraszamy z mrugnięciem!

Ghost Guest | Zgadnij kto?

6 marca 2020 o godz. 20

Bilety w cenie 30 zł przed i 35 zł w dniu koncertu (kasa GEL)

Bilety on-line 35 zł: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/50660/Elbl%C4%85g/Ghost+Guest/

Ilość miejsc ograniczona.

Link do informacji dotyczącej cyklu na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/events/2618452954876114/

Tu podajemy szczegóły dotyczące kolejnych koncertów. W cyklu Ghost Guest przygotowanych będzie 13-15 spotkań. Następny koncert:

28 marca godz. 20:00 – Ghost 5 (neo soul)

Ilość koncertów i ich daty mogą ulec zmianie.

Niespodzianki nie zawsze są pożądane, w tym przypadku jednak spokojnie można się spodziewać rewelacyjnej muzyki 

Dodatkowe informacje: wojtek@galeria-el.pl, 55 625 67 80