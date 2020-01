Ghost Guest | Zgadnij kto? – nowy cykl koncertów w Galerii EL

Dokonując decyzji o uczestnictwie w koncercie na podstawie wyłącznie znajomości wykonawcy i jego dorobku bardzo często można pozbawić się świetnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Próbując przełamać ten schemat i zachęcić do chodzenia na koncerty dla muzyki, a nie znanego mniej lub bardziej nazwiska czy nazwy, Centrum Sztuki Galeria EL rozpoczyna nietypowy cykl koncertów w roku 2020 o nazwie Ghost Guest | Zgadnij kto? Pierwszy z nich już w sobotę, 18 stycznia.

Nie powiemy Wam, kto będzie grał. Damy Wam gwarancję świetnej muzyki, licząc na Wasze zaufanie. Damy Wam okazję na wielokrotną niespodziankę w gronie pasjonatów muzycznych na widowni i kapitalnych artystów na scenie. Będziemy Was delikatnie naprowadzać i podpowiadać, czego ogólnie można się spodziewać.



Nasza deklaracja:

- stała cena biletu: 30 zł przed i 35 zł w dniu koncertu

- artyści polscy i zagraniczni

- gramy: jazz, folk, soul, electro, klasykę, etno, czasem trochę rockowo - kameralnie

- co najmniej jeden koncert w cyklu z artystami bardzo znanymi, z muzycznego świecznika!

- karnety na cały cykl (3-5 koncertów gratis) uprawniające do bezpłatnych napojów na koncertach (piwo, sok, woda, herbata) i dużej szansy na wygranie dodatkowego karnetu na Jazzbląg 2020

Lubicie muzykę, muzykę na żywo, super fajnych ludzi, emocje i gęsią skórkę? To jest informacja dla Was!

Jeśli w obecnych czasach trzeba postradać zmysły, żeby przyjść na koncert nie wiedząc kto będzie grał - to tego właśnie Wam życzymy! Pozwólcie sobie na tę odrobinę niepewności, nasza w tym nuta, by wszystko grało jak należy.



Link do informacji dotyczącej cyklu na portalu społecznościowym. Tu podawać będziemy szczegóły dotyczące kolejnych koncertów. W cyklu Ghost Guest przygotowanych będzie 13-15 spotkań. Pierwsze trzy już zaplanowane:

18 stycznia, godz. 20 - Ghost 1

31 stycznia godz. 20 - Arek Czernysz Trio*

14 lutego - Ghost 3 (Walentynkowy)

*) W wyjątkowych przypadkach ze względów organizacyjnych i prawnych informacja o gościu cyklu (artyście) będzie ogłaszana publicznie.

Nie lubisz zaskoczeń? Świetnie, tu zawsze będzie dobre granie.

Lubisz zaskoczenia? Świetnie, nie dowiesz się (zwykle), kto gra, póki nie przyjdziesz do nas. A tym razem może to być... Zamknij oczy i zgadnij kto? Tak, on też może się tu pojawić! Chodź na sztukę!

Szczegóły: wojtek@galeria-el.pl, 55 625 67 80