Gniazdo zła w Kinie Światowid

Duszny gotycki horror w reżyserii Roberto De Feo. Intrygująca opowieść o samotności, matczynej miłości i dorastaniu. "Gniazdo zła" od 30 października do 12 listopada w Kinie Światowid.

Samuel jest sparaliżowanym chłopcem, mieszkającym z matką Eleną w odciętej od świata willi. Dorasta pod czujnym okiem troskliwej, lecz surowej rodzicielki, która zabrania mu pod żadnym pozorem opuszczać mury domu. Życie w willi jednak zmienia się, gdy dochodzi do szeregu dziwnych i niepokojących wydarzeń. Oparty na dyscyplinie porządek burzy pojawienie się młodej, zbuntowanej pokojówki, Denise, która budzi w Samuelu siłę do sprzeciwu wobec wszechobecnego rygoru i potrzebę odkrycia prawdy o świecie zewnętrznym. W obliczu buntu Elena postanawia zatrzymać syna przy sobie za wszelką cenę. Jakie skrywa tajemnice? Dlaczego traktuje syna jak więźnia we własnym domu?

Reżyseria: Roberto De Feo, obsada: Justin Korovkin, Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi, produkcja: Włochy 2019, czas: 107 min.

